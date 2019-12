„So sieht es aus, wenn ein Hund wildert“, schreibt Christine Metzger zu den Fotos, die sie in einer Kuchener Facebook-Gruppe veröffentlicht hat. Die Bilder zeigen ein lebloses Tier, die schweren Verletzungen lassen das Reh kaum mehr als solches identifizieren. Fußgänger haben den Kadaver am Mittwoch beim Seetalbach in Kuchen gefunden. Christine Metzger ist Jägerin und die Tochter des Jagdpächters, der für dieses Revier zuständig ist. Die Anwohner benachrichtigten sie über den Fund, berichtet sie im Gespräch mit der GZ.

Totes Reh in Kuchen: Jägerin verdächtigt Hund

Die Expertin vermutete stark, dass ein Hund das Reh getötet und übel zugerichtet hat. Bissspuren und Stücke des Fells, die rund um das tote Tier gelegen hätten, seien Hinweise darauf, dass das Reh nicht bereits tot war, als es angegangen wurde: „Es muss ein Kampf stattgefunden haben“, ist sich die Jägerin sicher, die den Kadaver schließlich mitgenommen und entsorgt hat.

Das Erlebte ging ihr nach, weshalb sie sich dazu entschied, die Bilder zu veröffentlichen, erzählt die 38-Jährige. Mit ihrem Facebook-Post wolle sie eine Signalwirkung erzielen und Hundebesitzer zu mehr Vorsicht bewegen: „Viele Leute lassen ihre Hunde einfach springen.“

Forderung: Hunde an der Leine führen

In den vergangenen Jahren seien allein in diesem Revier acht Rehe von Hunden gerissen worden, weiß die Jägerin. Ein Hund müsse auf den Besitzer hören, etwa wenn dieser ihn zu sich rufe. Ansonsten müsse der Halter „daran arbeiten“ und das Tier an der Leine führen, bis es ihm gehorche. „Dann lässt sich so etwas vielleicht verhindern“, sagt Metzger im Bezug auf den Vorfall im Seetalbach.

Es gehe nicht nur um die lebensbedrohliche Gefährdung der Wildtiere, sondern auch um das Eindringen in ihren natürlichen Lebensraum: „Die Tiere werden gestört und gestresst“, macht die Expertin deutlich. Insbesondere im Frühjahr, wenn Muttertiere ihre Kitze in der Wiese ablegten, seien freilaufende Hunde, die ihren Haltern nicht gehorchen, ein Problem.

Reh gerissen? Facebook-User verteidigen Hunde

Facebook-User haben unterschiedlich auf den Post von Christine Metzger reagiert. Auf ihre Vermutung, dass ein Hund für den Tod des Rehs verantwortlich ist, gab es auch Gegenwind. Schließlich meldete sich eine Zeugin bei der Jägerin auf den Facebook-Beitrag hin. Die Frau habe beim Spazierengehen beobachtet, wie ein größerer Hund das Reh gerissen habe, sagte sie. „Das bestätigt meinen Verdacht“, sagt Christine Metzger. Sie hofft, dass Hundebesitzer ihre Tiere künftig unter Kontrolle behalten.