Bauwerke Räte legen sich nicht fest

Donzdorf / Peter Buyer

Klassiker gibt es überall. Im Bücherregal „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende, im Plattenregal „Fortsetzung folgt“ von BAP, im Donzdorfer Gemeinderat die Grundschule Winzingen. Klassiker begleiten einen mitunter sehr lange, tauchen immer wieder auf. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend war es wieder soweit: Die Grundschule Winzingen war wieder da, Tagesordnungspunkt 5. Warum? Wenn die Stadt noch Zuschüsse aus dem Landesprogramm Schulhaussanierung für die Sanierung der Schule bekommen will, muss der Antrag bis Ende 2018 raus. 300 000 Euro könnten dann von Stuttgart nach Donzdorf fließen.

Rückblende: Zuletzt war der Klassiker Winzingen im Februar im Rat Thema. In der Sitzung im Bürgerhaus Winzingen hatte eine knappe Mehrheit der Stadträte einen Neubau abgelehnt und für die Sanierung der Schule votiert. Wie genau saniert werden soll, ist seitdem offen. Favorit vieler Räte war bisher die sogenannte Variante 3 des Donzdorfer Architekten Gerrit Klaus. Klaus hatte schon im vergangenen Jahr drei Sanierungsvarianten geplant und durchgerechnet, Variante drei umfasst dabei die gründliche Sanierung des Gebäudes aus dem Jahr 1962 und dazu einen zweigeschossigen Anbau an der Nordseite für zusätzliche Räume, geschätzter Kostenpunkt: rund 1,8 Millionen Euro.

Variante zwei beinhaltet nur die gründliche Sanierung, ohne Anbau, ist dafür aber schon für rund eine Million Euro zu haben. Diese Variante zwei schlug die Verwaltung in der vergangenen Gemeinderatssitzung den Räten vor, denn im Antrag für den Landeszuschuss muss auch aufgezeigt werden, was gemacht werden soll. Ein Grund für Variante zwei: die Kosten. Da auch die Grundschule Reichenbach für rund eine Million Euro saniert werden soll, wollen Bürgermeister Martin Stölzle und die Experten im Rathaus einer „geordneten Finanzierung gerecht werden“. Und: Den Zuschuss vom Land gibt es nur für Sanierungen, nicht für Erweiterungen. Einige Stadträte liebäugeln aber mit der Variante drei. So wollte sich CDU-Fraktionschef Matthias Habla „nicht auf die Sanierung festlegen“ und die mögliche Erweiterung der Schule zunächst noch offen und damit möglich lassen. Das will auch der Stadtrat und Winzinger Ortsvorsteher Manfred Stadtmüller (CDU).

Vor allem die Perspektive, eine Aula in die Schule einbauen zu können, war den Räten wichtig. Außerdem habe man bei der Entscheidung im Februar gegen einen Neubau immer die Variante drei mit dem Erweiterungsbau als Vergleich im Blick gehabt, gab Roland Klement (CDU) zu bedenken. Letztlich gaben die Räte aber grünes Licht für die Zuschuss-Antragsstellung, wollen aber die Erweiterung weiter diskutieren, Wiedervorlage im Gemeinderat Anfang kommenden Jahres, Fortsetzung folgt.