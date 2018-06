Beschluss Räte lassen Eingang zum Friedhof schließen

Deggingen / Ilja Siegemund

Wer den Friedhof in Deggingen künftig von der Königsstraße (B466) aus betreten will, hat ein Problem: Nachdem bereits vor drei Jahren einer der beiden Zugänge geschlossen worden war, folgt nun der zweite. Der zukünftige Haupteingang, das Tor neben der neuen Leichenhalle, befindet sich am Dürrentalweg. Darüber hinaus gibt es zwei Zugänge zum Friedhof an der Silcherstraße.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Stefan Geis einen entsprechenden Antrag gestellt, der mit sieben Ja-Stimmen knapp die Mehrheit erhielt; sechs Gemeinderäte votierten dagegen. Dass der Antrag durchging, machte Bürgermeister Karl Weber fassungslos. „Des Menschen Wille ist sein Himmelreich“, konstatierte er in der Sitzung.

„Wofür diskutieren wir stundenlang? Wofür arbeiten wir in der Verwaltung?“, fragte der sichtlich aufgebrachte Bürgermeister mehr sich als die Gemeinderäte. Der Schultes konnte das Ergebnis nicht begreifen. Schließlich hätten die Gemeinderäte vor drei Jahren ein anderes Konzept beschlossen und dafür gestimmt, den Zugang, der zum Kreuz im Zentrum des Friedhofs führt, zum Haupteingang umzuwandeln und den dortigen Weg für mehrere tausend Euro sanieren zu lassen. „Wir haben den Weg mittlerweile für viel Geld hergerichtet, sodass die Fahrzeuge des Bauhofes dort fahren können“, gab Karl Weber zu bedenken. Zugleich hätten die Räte damals die Schließung des anderen Tores an der B 466 beschlossen, das direkt zur alten Leichenhalle führte.

Alte Leichenhalle bleibt

Dass eine Schließung des Haupteingangs beschlossen wird – damit hat im Rathaus niemand gerechnet. Denn eigentlich sollte es in der Sitzung gar nicht darum gehen, sondern generell um die weitere Entwicklung des Friedhofs, der „attraktiv bleiben muss“, sagte Petra Beer von der Gemeindeverwaltung. Wie berichtet, hatte sie in der Sitzung Mitte Februar ein Konzept vorgestellt. Nun präsentierte sie den Räten die aufgrund der damaligen Diskussion erfolgten Änderungen. So schlug Petra Beer vor, zunächst auf den Abriss des Vordaches der alten Leichenhalle sowie die Umnutzung des Gebäudes zu verzichten. Außerdem empfahl die Leiterin des Technischen Amts, auf einer 25-mal drei Meter großen Fläche im Zentrum des Friedhofs eine Gemeinschaftsgrabanlage anzulegen und Bäume zu pflanzen, um Baumbestattungen anzubieten. Dem stimmten die Räte mehrheitlich zu.

Hohe Lärmbelastung?

Dann brachte Stefan Geis das Thema Lärmbelastung auf dem Degginger Friedhof durch den Verkehr auf der B 466 ins Spiel. Diese Belastung sei für die Besucher auch bei Trauerfeiern enorm hoch; die Gemeindeverwaltung müsse etwas gegen den Lärm unternehmen, forderte er und bezeichnete den Degginger Friedhof als den lautesten im Landkreis. Deshalb schlug er vor, den Eingang an der B 466 zu schließen, damit auf dieser Seite des Friedhofs eine durchgängige Hecke als Lärmschutz gepflanzt werden kann. Dieser Antrag fand schließlich eine Mehrheit.

Wann das Tor, das viele Menschen nutzen, geschlossen wird, ist unterdessen noch offen. Doch Karl Weber und der Gemeindeverwaltung bleibt nichts anderes übrig, als den Beschluss des Gemeinderats umzusetzen.