Puffer Räte einigen sich auf Kompromiss

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Bei der Festlegung der Grenzen für das geplante Neubaugebiet „Unterer Wasen - Süd“ in Bünzwangen hat der Gemeinderat von Ebersbach am Dienstagabend einen Kompromiss verabschiedet. Der Geltungsbereich schließt zwar ein Dreieck im Süden des Gebiets mit ein, das der Ortschaftsrat ausgrenzen wollte. Der Teil bleibt aber unbebaut, was im Bebauungsplan festgeschrieben werden soll.

Die Grenzen für das geplante Neubaugebiet schließen ein 3,4 Hektar großes Gebiet ein. Es erstreckt sich von der Kornbergstraße bis zur Kreisstraße und spart einen Zipfel zwischen der Kreisstraße und der Schlierbacher Straße aus. Im südlichen unteren Wasen will die Stadt Ein-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser bauen, doch insbesondere gegen höhere Häuser der letzteren Gattung gehen Anwohner auf die Barrikaden.