Den Verkauf der gebrauchten Räder am 6. April vor dem Feuerwehrhaus begleiten Aktionen des Deutschen Fahrradclubs und der Polizei.

Schnäppchenjäger bekommen in einer Woche in Uhingen eine neue Gelegenheit zum Zuschlagen. Die Lokale Agenda verkauft am Samstag, 6. April, rund um das Feuerwehrhaus gebrauchte Räder. Zuschlagen können Interessierte von 11 bis 13 Uhr. Wer ein Rad loswerden will, kann es ebenfalls am Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr am gleichen Ort abgeben. Den Erlös aus dem Verkauf ihres Rads bekommen Eigentümer am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr erstattet. In dieser Zeit werden auch die nicht verkauften Drahtesel zurückgegeben.

Die Fahrradbörse begleitet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Vertreter des Kreisverbands informieren an einem Stand über verschiedene Aspekte des Radfahrens. Neben dem Fahrradclub ist die Polizei aus Uhingen vertreten, die Tipps zur Sicherheit im Verkehr und zum Sichern von Drahteseln gibt sowie Fragen zum Verkehrsrecht beantwortet. Die Jugendfeuerwehr aus Uhingen bewirtet die Besucher der Fahrradbörse.

Der Verkauf der gebrauchten Fahrräder geht auf die Lokale Agenda 21 zurück. Die Initiative stellt die Fahrradbörse schon seit etlichen Jahren auf die Beine. Lokale Agenden tragen mit nachhaltigen Angeboten zu einer lebenswerten Welt bei.

