Anwohner des alten Bahndamms in Deggingen verhindern, dass darauf ein Rad- und Fußweg zum Neubaugebiet „Birkhof“ verlaufen soll.

Monatelang haben sich Anwohner des alten Bahndamms in Deggingen gesorgt, dass auf der zurückgebauten Grünfläche ein Fuß- und Radweg verlaufen und zum geplante Baugebiet „Birkhof“ am Ortsrand in Richtung Reichenbach führen soll. Dies teilten sie in Stellungnahmen bei der öffentlichen Auslegung der Birkhof-Pläne mit.

Die Mehrheit der Gemeinderäte hat diese Sorge nun ernst genommen und deshalb beschlossen: Der alte Bahndamm bleibt frei. Stattdessen sollen Spaziergänger, Radler, Inline-Skater und Ausflügler wie bisher die Gartenstraße nutzen.

Mit welchen Argumenten die Gemeinderäte die Entscheidung begründen, steht am Mittwoch im ePaper und in der GEISLINGER ZEITUNG.