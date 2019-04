In der Stadtverwaltung wird das erneut gute Abschneiden der Stadt Eislingen beim Fahrradklima-Test des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) mit Freude zur Kenntnis genommen. Eislingen steht in der Radfahrerumfrage des Fahrradclubs wieder auf Platz drei der Kommunen zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern im Land. Die vom ADFC befragten 62 Radler haben Eislingen die Durchschnittsnote 3,33 gegeben. Besser waren nur Schwetzingen (3,29) und Winnenden (3,30).

Viele Projekte für Radverkehr verwirklicht

Oberbürgermeister Klaus Heininger sieht in dem erneut guten Abschneiden eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs. „Bei allen unseren Verkehrs-Planungen hat der Radverkehr Priorität.“ Die Stadt habe in den vergangenen Jahren viele Projekte für den Radverkehr umgesetzt, so Heininger mit Verweis auf das vor einigen Jahren mit dem Planungsbüro VIA erstellte Radverkehrskonzept.

Es ist auch noch Luft nach oben

Das schrittweise Umsetzen dieses Konzepts wird honoriert. Für die Fahrradförderung in jüngster Zeit gibt es die Note 2,8. Für das vorhandene Radverkehrsnetz und die Wegweisung gibt es jeweils die Note 2,7. Weniger zufrieden sind die Radler mit der Führung an Baustellen und den Möglichkeiten, das Rad in öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen (jeweils 4,0). Auch bei der Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen ist noch Luft nach oben (3,9).

Ein möglichst lückenloses Radwegenetz sei das Ziel der städtischen Planungen, erklärt Stadtplaner Dirk Ringleb. Jüngst seien ein Teilstück des Velorings in Eislingen-Süd und ein breiter Radweg durchs Neubaugebiet Klingengraben gebaut worden. Aber nicht überall gebe es genug Platz für breite Radwege oder Schutzstreifen, sagt der Stadtplaner. Eine Herausforderung sei, die unterschiedlichen Radlergruppen – vom Kind bis zum Pedelecfahrer – unter einen Hut zu bringen. Priorität bei den Planungen habe die Sicherheit. Derzeit werde geprüft, in Eislingen flächendeckend Tempo 30 für den motorisierten Verkehr einzuführen. Auch zusätzliche Fahrradabstellplätze, vor allem an Schulen, sollen geschaffen werden. „Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“, sagt Ringleb.

Donzdorf schneidet erneut sehr schlecht ab

Wenig überrascht ist Donzdorfs Bürgermeister Martin Stölzle, dessen Stadt mit einer Durchschnittsbewertung von 4,39 erneut die rote Laterne der Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern einnimmt. Durch die Fahrradfahrerbrille betrachtet „,kann man durchaus zu diesem Ergebnis kommen“, meint Stölzle. Wird das Radverkehrsnetz von den 52 Befragten noch mit 3,9 bewertet, landet Donzdorf in zwei Drittel der abgefragten Kategorien im dunkelroten Bereich. Für die Fahrradförderung in jüngster Zeit gibt es die Note 5,1. Noch schlechter steht’s mit Hindernissen auf Radwegen (5,4), womit die umstrittenen Umlaufsperren am Radweg durch die Stadt gemeint sind. Diese werden auch nicht abgebaut, macht Stölzle unmissverständlich deutlich. „Für uns ist nicht die Schnelligkeit der Radfahrer, sondern die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer entscheidend“, sagt der Rathauschef mit Verweis, dass es sich bei dem sogenannten Lautertalweg um einen Geh- und Radweg handle.

Neuer Radweg geplant

Stölzle verweist darauf, dass die Stadtentwicklungsplanung klare Verbesserungsvorschläge für Radler enthalte. Unter anderem sei ein neuer Radweg von Winzingen und dann die Lauter entlang geplant.

