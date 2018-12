Sanierung Quartier optisch aufgewertet

Salach / Ulrike Luthmer-Lechner

Seitens der Gemeinde sind wir froh, dass die Maßnahmen sowohl im geplanten Zeit- als auch im Kostenrahmen geblieben sind“, freut sich Salachs Bauamtsleiter Hannes-Dietrich Keyn. Im Februar 2018 begannen im Salacher Süden die umfangreichen Tiefbauarbeiten. Die angerückten Bagger gruben sich in die Rosen- und Blumenstraße (mit jeweils 95 Metern Länge) und in die 180 Meter lange Ottostraße. Unter den wachsamen Augen von Planer und Bauleiter Gerhard Fischer und dem für die Koordination zuständigen Bauherrenvertreter Holger Franz. „Die Kanalisation, große Teile der Strom- und Gasversorgungsleitungen mit Entfernung vorhandener Oberleitungen sowie die Wasserleitungen wurden erneuert“, berichtet Keyn. Außerdem seien die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Glasfaserkabels geschaffen worden.

„Da es nicht immer leicht sei, im Bestand zu bauen, mussten während der zehnmonatigen Bauzeit die Anwohner Beeinträchtigungen hinnehmen“, berichtet der verantwortliche Bauamtsleiter. Indes habe die zügig, dennoch sorgfältig arbeitende Baufirma versucht, die Unannehmlichkeiten in den Wohnstraßen so gering wie möglich zu halten. Aufatmen können die Anlieger jetzt, nachdem auch die finale Bordsteinüberarbeitung abgeschlossen ist. Lärm und Schmutz gehören der Vergangenheit an.

Die Oberflächengestaltung mit einem Komplettausbau nach heutigen technischen Vorschriften lässt die Straßenzüge jetzt optisch modern erscheinen. Die ehemals asphaltierten Gehwege wurden durch ansprechende Pflasterung aufgewertet, eine neue LED-Straßenbeleuchtung sorgt für mehr Effizienz und die teilweise Umsetzung der Masten für positive Lichtverhältnisse. Auch an Straßenbegleitgrün, sprich Bäume, wurde gedacht, „jedoch mit Einschränkungen aufgrund vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden“, so Keyn. Im Zuge der Erneuerung (Wasser, Strom, Gas, Abwasser) und abschließendem neuen Straßenbelag musste im Sommer zusätzlich auf 75 Metern die an die Ottostraße angrenzende Hauptstraße bis zur Einmündung Eduardstraße gesperrt werden. Während der gesamten Bauzeit spielte das Wetter mit, so konnte die Baufirma ohne Verzögerung arbeiten.

Die Kosten für die Komplettsanierung der drei Straßen belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. Aus dem Topf des Landes-Sanierungsprogramms hat die Gemeinde rund 300 000 Euro erhalten. Die Optimierung der Leitungen für die Strom- und Gasversorgung wurde von Netze BW als Baulastträger übernommen.