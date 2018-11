Wissen Psychologen geben Tipps zum Lernen

Ebersbach / SWP

„Wie lernt mein Kind richtig und wie kann ich es dabei unterstützen?“ Diese Frage stellen sich viele Eltern nach dem Wechsel ihres Kindes von der Grundschule an eine weiterführende Schule, wenn nach den Herbstferien die ersten Klassenarbeiten anstehen. Antworten darauf erhielten sie vor einigen Tagen im Rahmen eines pädagogischen Elternabends am Raichberg-Schulzentrum in Ebersbach, berichtet die Schule.

Die Psychologen Tine Kleinert und Matthias Radant von der schulpsychologischen Beratungsstelle Göppingen stellten Lerntechniken vor, sprachen über Wiederholungsstrategien sowie Formen der Arbeitsorganisation. Ausführlich gingen die beiden Experten auch auf die Rolle von Eltern bei der Lernbegleitung ein. Eine zentrale Botschaft war, dass es hierbei immer um die Hilfe zur Selbsthilfe gehen sollte, das heißt, Kinder dabei zu unterstützen, ihren Lernprozess zunehmend selbstständig erfolgreich zu gestalten.

Bereits vor zwei Jahren fand am Raichberg-Schulzentrum eine Informationsveranstaltung für Eltern der Klassen 5 und 6 in Zusammenarbeit mit der schulpsychologischen Beratungsstelle statt. Damals wurde das Thema „Umgang mit Leistungsanforderungen und Prüfungsangst“ beleuchtet. Zukünftig ist geplant, jährlich einen solchen pädagogischen Elternabend anzubieten.

Außer an die jeweiligen Fachlehrkräfte können sich Schüler sowie Eltern bei Fragen rund ums Lernen an die zwei Beratungslehrerinnen des Schulzentrums wenden. Bei Problemen mit Leistungsdruck und Versagensängsten beraten außerdem die beiden Schulsozialarbeiterinnen.