Attacke, Attacke, Gewerbepark ist kacke“, skandieren die Teilnehmer im Demonstrationszug, der gestern Nachmittag vom Bahnhof bis zum Rathaus durch Uhingen zog, und: „Hopp, hopp, hopp, Gewerbepark stop!“ Rund 200 Menschen und fünf Traktoren formierten sich zum Protestzug gegen das geplante interkommunale Gewerbegebiet in der Strut. Aufgerufen hatte ein überparteilicher Kreis von Bürgerinnen und Bürgern aus Nassachmühle, unterstützt von der Uhinger SPD, der Grünen Jugend Göppingen, Fridays for Future und den Unabhängigen Bürgern Uhingen (UBU).

„Danke, dass ihr da seid!“, rief Carsten Unger von einem Traktoranhänger aus der Menge auf dem Bahnhofsparkplatz zu. „Ihr seid der Grund dafür, dass Bürgermeister Wittlinger seinen Widerstand gegen den Bürgerentscheid aufgegeben hat.“ Der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Uhingen sprach über das Klimagutachten für den Gewerbepark Fils: „Direkt an der wichtigsten Frischluftschneise planen Ebersbach und Uhingen einen 17 Hektar großen Gewerbepark mit bis zu 18 Meter hohen Gebäuden. Nur zum Vergleich: Das Brandenburger Tor ist 20 Meter hoch.“ Bereits ohne diese Bebauung prognostiziere der Klimaatlas für die Region Stuttgart eine Verdoppelung der jährlichen Hitzetage mit über 30 Grad von 30 auf 65. „Und wie viele Hitzetage sind wir bereit, für das Gewerbegebiet in Kauf zu nehmen? 75?“ Unter Applaus forderte er: „Die Frischluftschneise ins Nassachtal muss offen bleiben.“

Auch „Fridays for Future“ waren beim Protest dabei. Ein Sprecher der Schülerinnen- und Schülerbewegung zeigte sich empört, dass die Regierungen der Welt die Augen verschlössen vor dem Klimawandel und stattdessen immer noch Profite in den Vordergrund stellten. „Auf einem toten Planeten gibt es auch keine Arbeitsplätze“, rief er. Dietmar Schmid, Gärtnermeister sowie Obst- und Gartenfachwart aus Nassachmühle, nahm sich die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vor: „Diese sind oft Maniküre und haben nur eine Alibifunktion.“ Als Belege nannte er frühere Maßnahmen wie eine Wiese in Diegelsberg, wo Obstbäume „mit viel zu geringem Abstand“ gepflanzt worden seien oder den Nassachbach, „wo für 25 000 Euro sinnlos Steine im Bach verbaut wurden.“ Landwirte seien nicht in die Planungen einbezogen worden, gepflanzte Bäume nicht ausreichend gepflegt worden, sodass sie eingegangen waren. Sein Fazit: „Deutschland wird zugebaut, aber die Natur ist auf dem Papier ausgeglichen.“

Für die Landwirtschaft zeichnete UBU-Stadtrat Wolfgang Daiber ein düsteres Bild, sollte der Gewerbepark kommen: „Die Landwirtschaft in Uhingen und Umgebung wird dadurch in ihren Grundlagen zerstört. Das wird den Grundstücksmarkt aus den Angeln heben.“ Zusammen mit dem Wohngebiet Weilenberger Hof 3, der angedachten Ortsumfahrung Holzhausen und jetzt dem Gewerbepark Fils gingen den Landwirten „bis zu 80 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche verloren“. Die Uhinger Bauern werden auf ihren Feldern grüne Kreuze aufstellen, kündigte er an, um auf diese existenzgefährdende Entwicklung hinzuweisen. Dr. Dirk Lederbogen vom Nabu Göppingen kritisierte: „Seit 40 Jahren fordern Naturschutzverbände, dass der Flächenfraß gestoppt wird.“ Leider ohne Erfolg. In den Gehölzsäumen der Äcker, auf denen die Gewerbeflächen entstehen sollen, lebten geschützte Tierarten, darunter elf Fledermausarten, die Haselmaus und fünf bedrohte Vogelarten.

„Der Gewerbepark ist Mist, da geht es doch nur um Geld und Macht“, kritisierte Demonstrantin Carmen Lesch, als sich der Zug bei inzwischen einsetzendem Regen Richtung Rathaus in Bewegung gesetzt hatte. „Ich halte das Projekt nicht für nachhaltig, und die Argumente überzeugen mich nicht“, begründete ein junger Vater mit Kinderwagen, warum er sich dem Protest angeschlossen hat. Vor dem Rathaus gab es weitere Reden, unter anderem wurde die Aussage kritisiert, die Uhinger Bürger hätten sich beim Stadtentwicklungskonzept Uhingen 2030 für das Gewerbegebiet ausgesprochen. Auch die zu erwartende Verkehrssituation wurde kritisch beleuchtet.