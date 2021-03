Mit einer „stillen Protestaktion“ haben Eltern am Sonntag in Böhmenkirch, Kuchen und Gingen gegen die Corona-Maßnahmen an Kindergärten und Schulen protestiert.

Die Organisatoren stellten dutzende Kinderschuhe vor den Rathäusern in den zwei Gemeinden auf. Außerdem klebten sie bunte Plakate an...