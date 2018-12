Bildung Profilfach Gesundheit in Geislingen

Geislingen / PM

Ein großer Anteil des Profilfachs „Gesundheit und Pflege“ in der neuen Schulart am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium der Geislinger Emil-von-Behring-Schule beschäftigt sich gemäß Schopenhauers Leitspruch mit dem überaus wichtigen und komplexen Aspekt der „Gesundheit des Menschen“, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.

Diese Schulart passe ausgezeichnet zur Emil-von-Behring-Schule, der Landkreisschule, die als schulischer Leuchtturm des Kreises für die Bereiche Gesundheit und Pflege fungiert. „Die Schüler sollen im Landkreis gemäß ihren Stärken den höchsten Bildungsabschluss absolvieren können. Dieses Profil trägt der aktuellen Entwicklung des hohen Bedarfs an Berufstätigen in diesen Gebieten Rechnung und ergänzt den Reigen der Profile der Beruflichen Schulen hervorragend,“ erläutert Schulleiterin Gabriele Braun. „Das ist ein echtes Weihnachtsgeschenk. Erstmals wird damit eine berufliche Schule im Landkreis Göppingen das neue und wichtige Profil anbieten“, freut sich auch die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi.

Das neue Bildungsangebot, so die Schulleiterin weiter, richte sich an junge Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss, die Interesse für die vielfältigen Aspekte der Medizin, Pharmazie, der Gesundheitswissenschaft, aber auch der Soziologie und Pflege zeigen. Im Profilfach werden Kenntnisse, Fertigkeiten und Handlungsstrategien vermittelt, die Schüler dazu befähigten, durch individuelles Verhalten zur eigenen und zur Gesundheit anderer beizutragen. Gesundheitliche Fragestellungen würden auf der Basis fachwissenschaftlicher Grundlagen etwa aus den Bereichen der Medizin, Pharmazie, Biologie, Chemie und Soziologie durchdrungen. Dabei rückten insbesondere auch Aspekte der Prävention, Therapie, jedoch auch der Pflege und Rehabilitation in den Vordergrund.

Bei Schulleiterin Gabriele Braun und Abteilungsleiterin Nicole Ludwig war die Freude groß, als sie jetzt die Neuigkeit erfuhren: „Mit dem neuen Profil ermöglichen wir allen Schülern des Kreises Göppingen und über den Kreis hinaus, die an medizinischen, psychologischen, aber auch gesellschaftlichen Themen zum Beispiel im Bereich Pflege interessiert sind, ein Abitur gemäß ihrer Neigungen abzulegen.“

Das sechsstündige Profilfach sei das prägende Element der neuen Schulart. Nun könne die Allgemeine Hochschulreife in beiden Profilen des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums, dem Profil „Soziales“ mit dem Profilfach Pädagogik/Psychologie und dem Profil „Gesundheit“ ab September 2019 in Geislingen absolviert werden. Sie unterscheiden sich nur im Profilfach, welches jedoch eine entscheidende Rolle für die Abiturnote am Ende jeder Schullaufbahn spielt. Die übrigen Unterrichtsfächer sind in beiden Profilen identisch.

Info Am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr, informiert die Emil-von-Behring-Schule im Rahmen ihres Informationsabends auch über das neue Profil. Vorabinformationen www.evbs-geislingen.de oder direkt an der Schule.