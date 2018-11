Börtlingen Probetour mit Dorfauto und Bürgermeister

Börtlingen / NWZ

Einkaufsfahrt von Börtlingen nach Rechberghausen ist nützlich und macht auch noch Spaß, finden die Teilnehmer. Am Donnerstag startet das Angebot auch offiziell.

Es ist ein solider Ford Transit und er hat schon jetzt Erfolg: „Das Dorfauto Börtlingen wurde in den ersten drei Wochen nach seiner Inbetriebnahme schon richtig gut von den örtlichen Vereinen, aber auch der Bürgerschaft nachgefragt“, sagte Bürgermeister Franz Wenka anlässlich einer Probe-Einkaufsfahrt nach Rechberghausen.

Fünf Seniorinnen und Senioren haben sich an diesem Tag gemeinsam mit ihm und dem ehrenamtlichen Fahrer Alfred Frey auf Shopping-Tour gemacht. Die älteren Mitbürger wurden zuhause abgeholt, man fuhr entspannt nach Rechberghausen zum Einkaufen, zum Schuhmacher und es war auch Zeit für eine gemeinsame Kaffeerunde. Voll beladen ging es dann zurück nach Börtlingen. Die Senioren wurden einzeln mit ihrem Gepäck bis zu ihrer Haustür gebracht.

Auf der Rückfahrt kamen die Teilnehmer dann sogar noch zu einer kurzen Besichtigungstour mit dem Bürgermeister durch das Neubaugebiet. Die Senioren kündigten einhellig an, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei zu sein. Diese Einkaufsfahrten seien eine ganz wichtige Alltagshilfe. Außerdem habe es auch noch richtig Spaß gemacht.

Bürgermeister Wenka bedankte sich ausdrücklich für die Teilnahme und insbesondere bei Alfred Frey für den ehrenamtlichen Fahrdienst. „Unser Angebot zur Nahversorgung funktioniert mit Unterstützung des Krankenpflegevereins aber auch nur, wenn wir noch weitere ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer finden und es sich weiter herumspricht, dass man mit dem Börtlinger Dorfauto ganz bequem und entspannt einkaufen gehen kann“, so Bürgermeister Wenka zum Abschluss der Probe-Tour. Auf dem Börtlinger Rathaus ist man nun gespannt, wie das Angebot auch in der Praxis angenommen wird. Interessenten, die das Angebot als Fahrer unterstützen wollen, können sich im Bürgerbüro des Rathauses, entweder telefonisch oder per Mail unter buergerbuero@boertlingen.de melden.

Info Die erste offizielle Einkaufsfahrt findet am Donnerstag, 15. November, von 9 bis 12 Uhr statt. Hierzu kann man sich noch bis heute, 13. November, im Bürgerbüro, Tel. (07161) 95331-13 anmelden. Die Montags-Einkaufstour gibt´s von 14 Uhr bis 18 Uhr, Anmeldung bis spätestens 11 Uhr am vorangegangen Freitag, ebenfalls im Bürgerbüro, möglich.