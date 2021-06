Die Empore der Ottenbacher Kirche Sankt Sebastian steht noch voll mit Handwerker-Utensilien, während der Mitarbeiter im Orgelgehäuse am Intonieren arbeitet. In einer Woche soll der Umbau abgeschlossen werden, sagt Orgelbaumeister Gilbert Scharfe. Stolz zeigt er den neuen, in seiner Werkstatt gefer...