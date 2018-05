Porträt Porträt des Geschwisterpaars Rückschloß

Die Biographie der beiden Geschwister

Ada Aria wurde am 13. August 1994 geboren. Ihre erste Musikausbildung erhielt sie mit drei Jahren. Seit ihrem neunten Lebensjahr wird sie von renommierten Professoren betreut. Sie war Jungstudentin an der MHS Karlsruhe und studiert zurzeit die Studiengänge Master Klavier bei Professor Bernd Glemser an der MHS Würzburg und Master Violine bei Professor Gottfried von der Goltz an der MHS Freiburg. Seit 2011 ist sie Young Steinway Artist.

Ead Anner, geboren am 24. November 1996, erhielt seine erste Ausbildung ebenfalls mit drei Jahren. Seit seinem neunten Lebensjahr wird er von namhaften Professoren in den Fächern Violoncello und Klavier unterrichtet. Er war Jungstudent an den Musikhochschulen Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg. Seit 2014 studiert er an der Musikhochschule Stuttgart Cello und Klavier.

Beide nahmen an Meisterkursen teil, hatten Konzertauftritte in elf europäischen Ländern sowie den USA und wurden mit vielen Preisen, darunter auch Bundessiege bei „Jugend musiziert“, ausgezeichnet.