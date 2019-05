Einer der Jugendlichen kündigte sogar an, einen Polizisten töten zu wollen.

Vier Jugendliche sind am Dienstagabend gegen 19 Uhr nach einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Göppinger Straße in Schorndorf vom Ladendetektiv festgehalten worden.

Jugendlicher versucht in Schorndorf, Polizisten zu schlagen

Während die hinzugerufenen Polizisten die Personalien der jungen Männer im Alter zwischen 12 und 15 Jahren feststellen wollten, versuchte einer aus der Gruppe, einen Beamten zu schlagen. Weiterhin beleidigten die Jugendlichen die Polizisten aufs Übelste, einer kündigte sogar an, einen der Polizisten töten zu wollen, teilt die Polizei mit.

Die vier Jugendlichen wurden zum Polizeirevier gebracht und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

