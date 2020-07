Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag gegen 12.20 Uhr mit seinem Audi die Landstraße von Holzheim in Richtung Heiningen. Etwa 300 Meter nach der Einmündung Greuthof überholte er zwei PKW in einem Zug. Zwei entgegenkommende Autos mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, wobei es zu einem leichten Auffahrunfall kam. Ein Frontalzusammenstoß konnte nur verhindert werden, weil ein in Richtung Heiningen fahrender Autofahrer nach rechts auswich, um den Überholer einscheren zu lassen. entfernte sich anschließend mit hohem Tempo von der Unfallstelle. Ein Zeuge folgte ihm, bis er das Kennzeichen ablesen konnte. Das Polizeirevier Göppingen, Telefon (07161) 63 23 60, sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.