Kriminalität Polizei: „Wir ruhen uns nicht aus“

Rechberghausen / Helge Thiele

Eher entspannt waren die Mienen in der jüngsten Sitzung des Rechgberghäuser Gemeinderats, als es um die Sicherheitslage im Ort ging. Jürgen Ringhofer, Leiter des Uhinger Polizeiverviers, das für die Schurwaldgemeinde zuständig ist, präsentierte die Kriminalitätsstatistik. Die Zahlen bezogen sich auf das Jahr 2017 – und veranlassten Ringhofer zu der Feststellung: „In Rechberghausen lebt man recht sicher.“

164 Straftaten wurden im vergangenen Jahr von der Polizei in der Gemeinde registriert – exakt genauso viele waren es 2016. Die Aufklärungsquote lag 2017 bei 59,3 Prozent. Ringhofer informierte über eine Kennziffer, die viel über die Sicherheit in einem Ort aussage und Vergleiche mit anderen Kommunen ermöglichten – die sogenannte Häufigkeitszahl. Dabei handelt es sich um die hochgerechnete Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner. Während diese Zahl 2017 im Landesschnitt bei 5295 lag, betrug sie in Rechberghausen 2999. Ein Vergleich aus dem Landkreis: In Aichelberg liegt die Häufigkeitszahl bei 3331, was nach den Worten Ringhofers der Nähe zur Autobahn geschuldet ist.

Im vergangenen Jahr gab es in Rechberghausen keine Straftat gegen das Leben. Die Zahl der Rohleitsdelikte stieg von 21 auf 33. Allein bei der letzten Fasnet seien zwölf Fälle von gefährlicher Körperverletzung registriert worden, darüber hinaus gab es entsprechende Vorkommnisse unter Jugendlichen im Landschaftspark Töbele, dem ehemaligen Gartenschaugelände.

Ein deutlicher Rückgang wurde bei den Wohnungseinbrüchen verzeichnet – es waren im vergangenen Jahr fünf, inklusive der gescheiterten Versuche. „Wir geben da nicht auf und ruhen uns nicht aus“, machte Ringhofer deutlich. Er erwähnte den verstärkten Einsatz von Streifen – in Uniform, aber auch in Zivil. Was die Einbrüche betrifft, passt die Entwicklung ins Bild. Im Bereich des Polizeireviers Uhingen insgesamt – das Revier ist für 16 gemeinden zuständig – sind die Zahlen das dritte Jahr in Folge rückläufig.

Ringhofer appellierte an die Bevölkerung, Einbrüchen vorzubeugen. „Man könnte noch mehr erreichen, wenn man Einbrechern keine günstigen Gelegenheiten bieten würde.“ Gekippte Fenster, ohne dass jemand zu Hause ist, nicht abgeschlossene oder gar offen stehende Türen müssten tabu sein. In der Regel, das zeige die Erfahrung, breche ein Täter einen Einbruchsversuch nach zwei Minuten ab, wenn er keinen Erfolg habe, erklärte der Sicherheitsexperte. Auch bei Pkw-Aufbrüchen gelte: „Alles, was ein Täter sieht, erhöht den Anreiz für ihn. Deshalb sollten Wertsachen nicht offen im Auto liegen.“

Gesunken ist in Rechberghausen auch die Zahl der Sachbeschädigungen, von 31 im Jahr 2016 auf 21 im vergangenen Jahr.

Der Anteil der Nicht-Deutschen unter den Tatverdächtigen insgesamt lag 2017 bei 25,3 Prozent. Dies bedeute gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 4,6 Prozent, erläuterte der Revierleiter aus Uhingen. Er erwähnte auch die Einsätze der Beamten im Ort, die „zusätzlich zur normalen Polizeiarbeit“ geleistet worden seien. Hintergrund ist die „Konzeption zur Bekämpfung von Sicherheits- und Ordnungsstörungen“, die in Rechberghausen von Anfang April bis Mitte Oktober umgesetzt wurde. Dabei seien auch Polizeireiter unterwegs gewesen, „die haben noch mal einen ganz anderen Blick von oben“, sagte Ringhofer.

Um die Sicherheit in Rechberghausen kümmert sich an vorderster Stelle der mit drei Beamten besetzte Polizeiposten im Ort. Bürgermeisterin Claudia Dörner dankte in der Gemeinderatssitzung der Polizei für die „sehr gute Zusammenarbeit“. Dörner und die Gemeinderäte freuten sich zudem über die Ankündigung, dass die Stelle eines Kollegen, der demnächst in den Ruhestand geht, wiederbesetzt wird.

Der Revierleiter nutzte den Besuch im Rechberghäuser Rathaus, um auch die örtliche Unfallstatistik kurz vorzustellen. Demnach hat es im vergangenen Jahr 162 Unfälle gegeben – 128 davon ereigneten sich innerorts, 34 außerhalb. Bei den Unfällen wurden drei Menschen schwer verletzt, weitere 17 Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Getötet wurde bei Unfällen 2017 niemand.