Auf dem Aasrücken und in Wiesensteig kontrolliert die Polizei insgesamt 97 Motorradfahrer.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm sind in diesem Jahr bereits vier Motorradfahrer ums Leben gekommen. Sieben waren es im ganzen Jahr 2018, dazu eine Sozia. Eine der Maßnahmen der Polizei, die für mehr Sicherheit für Motorradfahrer sorgen sollen, ist die Kontrolle der Biker selbst. „Denn viele Unfälle werden durch die Motorradfahrer selbst verursacht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Auf dem Aasrücken bei Göppingen-Hohenstaufen und in Wiesensteig kontrollierte die Polizei am Samstag insgesamt 97 Motorradfahrer. Bei 83 war alles in Ordnung. Nicht jedoch bei den anderen 14. Acht dieser Maschinen zog die Polizei aus dem Verkehr, weil die Betriebserlaubnis aufgrund technischen Mängel erloschen war.

Der Fahrer eines Leichtkraftrads war mit komplett abgefahrenem Hinterreifen unterwegs. Zudem waren die montierten Bremshebel nicht zugelassen und der sogenannte dB-Killer, ein auswechselbares Bauteil eines Schalldämpfers, ausgebaut. Die Weiterfahrt wurde hier untersagt, Fahrer und Halter müssen mit einer Anzeige rechnen. Auch drei weitere Fahrer durften ihre Fahrt aufgrund unzulässiger Bremshebel nicht fortsetzen.

Ein Kradfahrer war der Überzeugung, dass es mit seinem Führerschein Klasse 3 aus dem Jahr 1982 gestattet ist, Motorräder zu führen, für die eine Fahrerlaubnis der Klasse A erforderlich ist. „Diese Ansicht entspricht jedoch leider nicht den geltenden gesetzlichen Bestimmungen“, betont die Polizei. Daher wird dieser Kradfahrer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Ein Kradlenker konnte zum Glück eine aktuelle Version der allgemeinen Betriebserlaubnis für sein Gefährt erbringen, sein Kraftrad war in der mitgeführten Betriebserlaubnis nämlich nicht aufgeführt. So konnte er dann doch seine Fahrt fortsetzen.