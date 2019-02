Info-Tour Polizei informiert Bürger über Einbruchschutz

Rechberghausen/Ottenbach / SWP

Die Polizei klärt in den nächsten Wochen in mehreren Gemeinden über das Thema Einbruchschutz auf. Am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr informieren die Beamten die Bevölkerung in Rechberghausen auf dem Parkplatz des Staufers-Marktes am Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes.

Auch nach Ottenbach kommt das sogenannte „IFZ“: Zwischen 14 und 17 Uhr wird es in der Hauptstraße, auf dem „Dorfplatz hinter dem Rathaus“ stehen.

In diesem Fahrzeug finden Interessierte Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung oder auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster- beziehungsweise Türsicherung bis zur Einbruch- oder Überfallmeldeanlage machen deutlich, wie sich Bürger wirkungsvoll schützen können.