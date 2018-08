Wohnzimmeratmosphäre Pointen statt Pauker

Sabine Ackermann

Zugegeben – Bad Boller Bürgertreff klingt schon etwas angestaubt. Allerdings, unter diesem sperrigen Namen ist der etwas versteckt liegende Kulturkeller im Alten Schulhaus in Bad Bolls Mitte eh kaum bekannt. „BoB ist Kult“, verrät Michael Baron immer wieder gerne die Abkürzung. Mittlerweile längst kein Geheimtipp mehr, hat das „BoB“-Mitglied keinesfalls vergessen, dass man zu Beginn dem mit viel ehrenamtlichen Engagement aufgebauten Veranstaltungsort kaum Chancen eingeräumt hatte. Doch genau genommen sei es im Voralbgebiet seit Januar 2006 die einzige Möglichkeit, regelmäßig zwei- bis dreimal im Monat unterschiedliche Musikstile, launige Kleinkunstdarsteller oder vielfältige Ausstellungen hautnah zu erleben. Nach dem Motto, „Platz ist in der kleinsten Hütte“ kann der circa 76 Quadratmeter große Kellerraum für nur maximal 60 Personen bestuhlt werden – weitere 30 bis 40 Gäste können die jeweilige Darbietung im Stehen genießen. Doch gerade diese „Wohnzimmeratmosphäre und die Nähe zu den Künstlern“ machten das Besondere aus, das bekommt das etwa 15-köpfige ehrenamtliche Schaffer-Team immer wieder zu hören.

Berührungsängste – ein Fremdwort im „BoB“. Je nach Veranstaltung ist die Freifläche in unmittelbarer Nähe zu den Akteuren mit Stehtischen und, falls genügend Platz vorhanden, mit dazu passenden Stühlen versehen oder wird zum Tanzen genutzt. Was beim Betreten des Raumes sofort ins Auge sticht, ist der von einem Göppinger Möbelhaus gesponserte erhöhte Sitzbereich – eigens für die Zuschauer.

Auf einem etwa 30 Zentimeter hohen Laminat-Podest verteilen sich fünf runde Tische mit je vier bequemen Stühlen, ganz am Ende lädt ein Ledersofa zum kollektiven Lümmeln ein. „Wir haben bei der Renovierung so ganz bewusst den Besucher- und Künstlerbereich etwas abgetrennt“, verrät Michael Baron. Nichtsdestotrotz, liegt seit kurzem auf den rotbraunen Steinfliesen ein etwa fünf Quadratmeter großer kurzfloriger Teppich als imaginäre Bühne. Kleingemustert und überwiegend in Rottönen gehalten, symbolisiert das von einem „BoB“-Mitglied ausgemusterte Knüpfwerk das Refugium der musikalischen oder witzigen Akteure. Die meisten Künstler waren schon mehrmals in Bad Boll.

Darüber hinaus sind es die kleinen liebevollen Details, die „BoB“ ausmachen: Holzscheite vor den „züngelnden“ Kaminflammen, diverse alte Holzschränke, Laternen auf jedem Fenstersims, Deko-Blumen an den Fenstern sowie rote Tischdecken aus Stoff und nostalgische Sammeltassen mit Teelichtern auf jedem Tisch. Garderobe und WC-Anlage befinden sich im Eingangsbereich. Ausgestattet ist der Raum mit Hängelampen und flexiblen Strahlern, zwei Lautsprechern und einem Subwoofer (monofone Lautsprecherbox) sowie einer kleinen Nischenküche für den Getränkeausschank.

Auch wenn die Künstler ihre Technik meistens selber mitbringen, wünscht sich das „BoB“-Team eine hauseigene Ton- und Lichtanlage. „Ganz wichtig ist unser Schepperles-Topf“, so Michael Baron augenzwinkernd und erklärt den Sinn dahinter: Dieses Gefäß macht am Schluss die Runde, darin wird der freiwillig gegebene Obolus für die Unkosten gesammelt. Da die Musiker und Bands keine Gage bekommen, ist am liebsten eine „leise Spende“ erwünscht. „Das klappt ganz gut“, bestätigt der Bad Boller. Mittlerweile kommen die Besucher aus den Nachbargemeinden oder anderen Landkreisen regelmäßig in das ehemalige Alte Schulhaus, wo sich der unterhaltsame Dreh- und Angelpunkt diverser Künstler befindet. Zwar etwas „tiefergelegt“ als die übrigen öffentlichen Anlaufstellen und direkt neben der evangelischen Stiftskirche St. Cyriakus.

Bestückt mit zahlreichen Fenstern stechen vor allem die sechs Dachgauben des imposanten Schulhaus-Gebäudes ins Auge. Das Alte Schulhaus von 1876 steht an der Stelle des damaligen alten Schul- und Rathauses. Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Schulräume zu klein und ein Teil des Unterrichts musste ausgelagert werden. Nach der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes 1966, bezogen das Polizeirevier, Notariat sowie der Verwaltungsverband Raum Bad Boll das frei gewordene Gebäude – rund zwanzig Jahre später wechselten die Behörden ins neue Dienstleistungszentrum.

Seit der Renovierung in den Jahren 1987/88 beherbergt das Bauwerk die Gemeindebücherei über zwei Ebenen und direkt über dem „BoB“ den Bürgersaal, in dem unter anderem auch die Sitzungen des Gemeinderates abgehalten werden.

Darüber befindet sich das ehemalige Atelier des 2013 verstorbenen und in der Region angesehenen Künstlers Klaus Heider, der zeitweise im Alten Schulhaus gelebt und gearbeitet hat. Heute finden dort Veranstaltungen wie Kindertheater und diverse Kurse statt. Die übrigen Teile des Gebäudes sind an Privatpersonen vermietet.