Bauvorhaben Planungen zum Feuerwehrmagazin gehen voran

Wangen / weso

Es war in den Augen des neuen Bürgermeisters Troy Dutta der wichtigste Tagesordnungspunkt seiner ersten Gemeinderatssitzung: Der Ausschreibungsbeschluss für die Erschließung des neuen Feuerwehrhauses. Viel war darüber in der Vergangenheit diskutiert worden, und häufig hatte der Gemeinderat deswegen auch mit dem alten Bürgermeister gehadert. Nun will Wangen mit diesem einstimmig gefassten Beschluss ein Zeichen setzen: „Ein Zeichen setzen, dass ein kleiner Knopf an ein großes Seil gemacht wird“ wie es Gemeinderat Horst Bauer ausdrückte.

Um den geplanten Baubeginn im September nicht zu gefährden, und auch um die beantragten Fördermittel nicht zu verspielen, sollen erste Erschließungsarbeiten ausgeschrieben werden: „Es sollen ein kleines Stück Wasserleitung von der Hauptstraße und wenige Meter Kanal und Wasserleitung von der Talstraße gelegt werden,“ sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Matthias Lipp.

Da bisher auch noch nicht festgeschrieben ist, welche Variante des Feuerwehrmagazins umgesetzt wird, ließen die Erschließungsarbeiten noch beide Optionen offen. Für die jetzt angestrebten Arbeiten will die Verwaltung lediglich eine beschränkte Ausschreibung vornehmen. Vergeben wird dann im Juli.Die Diskussion um das neue Feuerwehrgebäude zieht sich bereits länger hin und führte zu heftigen Diskussionen mit dem einstigen Bürgermeister Daniel Frey. Jetzt scheint neuer Schwung in die Geschichte zu kommen, denn Dutta kündigte in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates an, dass er dazu einiges im nichtöffentlichen Teil mitzuteilen habe.