Die Fasnet in Hohenstadt steuert auf ihren Höhepunkt zu: Die Pfingstlümmel laden zu ihrem großen Fasnetsumzug am Freitag, 21.2.20, ein. Um 14.01 Uhr werden sich rund 700 Hästrägerin 45 Gruppen von der Schulstraße aus in Bewegung setzen und den Ort auf den Kopf stellen.

Faschingsumzug in Hohenstadt: Ortsdurchfahrt gesperrt

Für den Faschingsumzug ist die Ortsdurchfahrt in Hohenstadt von 13 bis 18 Uhr gesperrt, der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet.

Pfingstlümmel Hohenstadt laden zu Umzug und Party

Wenn der bunte Lindwurm durch ist, wollen sich Hexen und Co. mit den Schaulustigen verbünden. Dann geht die Party in Lümmelheim, Dorfhaus und Gaststätten bis in die Puppen weiter.