Tradition Perlenstricker stellen ihr Handwerk vor

Bad Überkingen / Patricia Jeanette Moser

Hauchdünne Nadeln und winzige Perlen sind das Handwerkszeug von Tineke und Rob Nieuwenhuijse. Das niederländische Künstlerehepaar stellt Perlentaschen her – und zwar werden diese nicht gestickt, wie sonst häufig der Fall, sondern gestrickt. Am weihnachtlichen Festwochenende in Bad Überkingen – beim Weihnachtsmarkt und bei Kerzenzauber, Kulinarischem & Kunst – stellten die beiden im Heimatmuseum ihre Arbeiten und die alte Handwerkskunst vor. Die Künstler hatten Dutzende Perlentäschchen mitgebracht. Tineke Nieuwenhuijse strickte an einem neuen Werk und beantwortete dabei die Fragen der Besucher, während ihr Mann Rob Zierborte herstellte. Die Fransenborte an den Täschchen ist mehr als hübscher Schmuck, denn sie gibt Kennern Aufschluss darüber, wie alt die Tasche ist und woher sie stammt.

Die Perlentäschchen wurden im 19. Jahrhundert als Luxusartikel und Souvenirobjekte für wohlhabende Damen angefertigt. Als Exportartikel gingen sie bis in die Niederlande; im 20. Jahrhundert führte ihr Weg gar bis in die USA. In Bad Überkingen und den anderen Tälesgemeinden reicht die Tradition der Perlenstrickerei an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Zwischen 1900 und 1920 gab es im ganzen Filstal Perlenstricker, in Spitzenzeiten waren sie auch in Heimarbeit tätig. Die WMF stellte Damentaschenbügel aus Silber her.

Für die Produktion im Täle spielten Rosa und Heinrich Buck aus Bad Überkingen dabei eine große Rolle: Rosa Buck betrieb in den 1920er Jahren eine Perltaschenfabrikation mit 20 bis 25 jungen Mitarbeiterinnen – ein Bild ist im Heimatmuseum zu sehen. Die Mädchen waren als sogenannte Fasserinnen und Strickerinnen beschäftigt. Heinrich Buck, der nach dem Verkauf der Unteren Mühle als Privatier lebte, verkaufte die Taschen auf den Messen in Frankfurt, Leipzig und in Paris.