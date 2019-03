Fast 90 Seiten ist es dick, das neue Jahresprogrammheft des Göppinger ADFC-­Kreisverbands. Das Spektrum reicht von einer Tour zu den historischen Brauereikellern Weißensteins bis zum Gottesdienst mit Fahrrad-Segnung. Einen traditionellen Schwerpunkt im Jahresprogramm bilden Radtouren aller Art: Entschleunigte Feierabendtouren für Genussradler, Tagestouren in der Region, aber auch eine mehrtägige Alpenüberquerung per Mountainbike stehen zur Auswahl.

In erster Linie wendet sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) aber nicht an Ausdauersportler, sondern an Alltagsradler und solche, die es noch werden wollen. Ziel des Vereins ist es, den Menschen „Lust auf Radfahren“ zu machen, wie der ADFC in einer Pressemitteilung unterstreicht. In Städten sei das Fahrrad auf Strecken bis fünf Kilometern das schnellste Verkehrsmittel und trage außerdem dazu bei, die angespannte Situation in den von Autos verstopften Innenstädten zu entlasten. Um die Lust aufs Alltagsradeln zu befeuern, bietet der ADFC diverse Aktionen an: Reparaturkurse und GPS-Seminare, Codierungen zum Diebstahlschutz, Fahrradbasare, Bildervorträge und regelmäßige Informationsveranstaltungen.

Bike-Night und Critical Mass

Zum Programm gehören auch die zweite Göppinger Bike-Night und die monatlichen Teilnahmen an der Aktion Critical Mass in Stuttgart. Jeden ersten Freitag im Monat treffen sich dort bis zu 2000 Menschen, um gemeinsam mit der Forderung nach einer besseren Rad-Infrastruktur durch die Innenstadt zu radeln.

Des Weiteren bietet der ADFC wieder bei einigen Stadtfesten seine bewachten Fahrradparkplätze an. Insbesondere die jährlich steigende Zahl an Pedelecs und E-Bikes trage zum wachsenden Bedürfnis nach sicheren Abstellmöglichkeiten bei.

ADFC-­Mitglieder erhalten das 90-seitige Programmheft automatisch. Nichtmitglieder können ein kostenloses Exemplar bestellen – entweder unter Telefon (07162) 92 90 36 oder aber per E-Mail an goeppingen@adfc-bw.de. Die Zustellung erfolgt ebenfalls kostenlos durch einen ehrenamtlichen Fahrradkurier. Außerdem steht das Programmheft als PDF-Download auf der ADFC-Homepage www.adfc-bw.de/goeppingen zur Verfügung .