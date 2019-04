Pater Felix wird in Altötting beigesetzt.

Pfarrer Andreas Ehrlich erhielt traurige Nachricht am Sonntag

Es ist ein Schock für die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz Deggingen und für alle, die ihn kannten: Pater Felix, der frühere Wallfahrtsrektor von Ave Maria, ist am Samstag völlig unerwartet gestorben. Pfarrer Andreas Ehrlich erhielt die traurige Nachricht am Sonntagvormittag.

Pater Felix sei tot in seinem Zimmer im Kapuzinerkloster in Innsbruck aufgefunden worden. Tags zuvor sei er noch in Altötting gewesen, wo er mehrere Jahre Leiter der Kapuziner war. Dort hatte er die heilige Messe gefeiert und Freunde besucht; am Abend sei er guter Dinge nach Innsbruck zurückgekehrt.

Von 2010 bis 2018 war Pater Felix Wallfahrtsrektor von Ave Maria

Pater Felix, der als Konrad Georg Kraus geboren wurde, starb im Alter von 74 Jahren. Woran genau, ist nicht bekannt. Pater Felix war von 2010 bis 2018 Wallfahrtsrektor von Ave. Darüber hinaus war er von 2011 bis 2013 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Deggingen-Bad Ditzenbach. Davor und danach war er bis zum Wegzug der Kapuziner Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit.