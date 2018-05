d Party steigt im Hallenbad

Süßen / SWP

Die 14. Hallenbadparty in Süßen steigt am Freitag, 8. Juni, von 18 bis 22 Uhr für Kinder und Jugendliche – jedes Jahr ein Grund zur Vorfreude, teilen die Organisatoren mit. Zum Saisonende des Hallenbads habe die Party schon Tradition. Das Angebot habe sich bewährt und wurde in den Vorjahren immer gerne angenommen: Relaxen im besonders warmen Planschbecken oder mit Klamotten ins Becken springen verspreche Spaß für die Besucher.

Die Atmosphäre entstehe auch wieder durch Musik mit DJ Andi, Lichteffekte und Nebel – und das bis Mitternacht. Auch für die Sicherheit sei bestens gesorgt: Freiwillige Helfer des DLRG sind pausenlos am Beckenrand im Einsatz. Die Organisatoren aus Jugendhaus, Jugendbeirat und Stadtverwaltung hoffen, dass wie in den Vorjahren wieder viele junge Gäste das Angebot genießen. Der Eintritt ist frei.