EU Parteien rufen auf zur Demo gegen Zensur

Kreis Göppingen / SWP

Gegen die Gefahr einer vorsorglichen Zensur durch sogenannte Content-Filter (automatisierte Filter, die eine Inhaltsprüfung durchführen) sprechen sich gleich mehrere Kreisparteien in einer Pressemitteilung aus. Gemäß dem aktuellen Entwurf der EU-Urheberrechtsreform beinhalte der Artikel 13 eine Vorgabe, die sich nach jetzigem technischem Stand nur durch besagte Filter realisieren lasse. Aus Sicht der Kreisparteien Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke., der FDP, der Piratenpartei und der SPD stelle dies eine Gefahr für ein freies Europa dar.

Die notwendige Implementierung einer Zensur-Infrastruktur würden vermutlich nur drei bis fünf Konzerne weltweit stemmen können, heißt es weiter. So habe zum Beispiel der YouTube-Content-Filter über 100 Millionen US-Dollar Entwicklungskosten verursacht. Als Folge werden andere Betreiber auf diese oligopolen Content-Systeme zurückgreifen müssen. Faktisch würden damit eine Handvoll Firmen entscheiden, was europäische Bürger zukünftig hochladen dürfen und was nicht. Selbst wenn nach aktueller Gesetzgebung etwas hochgeladen werden dürfte, könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Content-Filter vorsorglich und überschießend blockt und Einspruch erhoben werden muss. „Damit wären wir in einer Welt der vorsorglichen Zensur“, heißt es in der Mitteilung.

Ein Filter könnte zum Beispiel urheberrechtlich geschütztes Material nicht von einer Rezension oder gar einer Parodie unterscheiden. Dies sei heute schon am Beispiel von Facebook zu beobachten: Dessen Zensur-Mechanismen griffen vor allem bei nackter Haut und sperrten oder löschten immer wieder Bilder von antiken Statuen oder Gemälden – was jedes einzelne Mal eine Beschwerde inklusive manueller Prüfung notwendig mache.

Die Vertreter der Kreisparteien – Alexander Maier, (Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Edtmaier (Die Linke), Hans-Peter Semmler (FDP), Michael Freche (Piratenpartei) und Sabrina Hartmann (SPD) – sind sich einig: „Das aktuelle Vorgehen und Agieren der CDU in Brüssel ist entweder geprägt durch völlige Unwissenheit und Inkompetenz oder durch pure Absicht – beides stellt ein demokratisches Armutszeugnis dar.“ Die EU-Parlamentarier sowie die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten werden deshalb aufgefordert, die EU-Urheberrechtsreform in der jetzigen Form zu stoppen. Die Parteien rufen dazu auf, an den am 23. März in ganz Deutschland stattfindenden Demonstrationen gegen den Entwurf teilzunehmen. In Stuttgart beginnt die Demonstration um 14 Uhr in der Stadtmitte zwischen Königstraße und Marienstraße.