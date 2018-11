Planung Parkhaus im Gewerbepark nicht nötig

Eschenbach / JÜRGEN SCHÄFER

Überraschung im Gewerbepark Göppingen-Voralb: Der Eschenbacher Bürgermeister und Geschäftsführer des Zweckverbands, Thomas Schubert, hat gut 100 mögliche neue Parkplätze ausgemacht. Damit würde sich der viel beklagte Parkdruck entspannen. Ein Parkhaus ist damit erst mal vom Tisch. Darauf hatte der Göppinger OB und Verbandsvorsitzende Guido Till im Frühjahr gedrängt. Schubert hatte kein Hehl daraus gemacht, dass er davon nichts hält.

Schubert hat schon länger Ausschau nach neuen Parkplätzen gehalten. 50 hielt er für möglich – jetzt sind mehr als doppelt so viele draus geworden. Fündig wurde er an drei Ecken des 29 Hektar großen Gewerbeparks, der 70 bis 80 Firmen mit 800 bis 1000 Beschäftigten umfasst. Nahe des Eingangs zum Gewerbegebiet, in Verlängerung der Bannholzstraße, die das Gewerbegebiet in der Mitte durchschneidet, und am nordöstlichen Zipfel. Letztere Standorte wären nahe des Bachs, der das Gewerbegebiet mäandernd zum Gewerbegebiet Ursenwang abgrenzt und zum Grüngürtel gehört. Darüber hinaus hält Schubert weitere zehn Parkplätze im Winkel von Bach und Kreisstraße für möglich. Dort wurden schon 30 geschaffen. Geschottert, wie die möglichen neuen auch. Schubert schätzt die Kosten mal auf 280 000 Euro.

Das hat die Verbandsversammlung von Göppingen, Heiningen und Eschenbach, die Träger des Gewerbeparks sind, gutgeheißen, erläutert Schubert. OB Till habe dies mit den Worten kommentiert, dass die Kosten pro Stellplatz in keinem Vergleich zu einem Parkhaus stünden. Auch sind diese Parkplätze verteilt, im Unterschied zu einem Parkhaus. Die Verbandsversammlung habe bei einer Enthaltung beschlossen, die Umsetzung anzugehen.

Das geht nicht von heute auf morgen. Die Genehmigung der einzelnen Bereiche und die Frage des möglichen Naturausgleichs müsse abgeklärt werden, sagt Schubert. Auch müsse der Bebauungsplan geändert werden.

Kritisch sieht der Eschenbacher Gemeinderat Eberhard Mühlhäuser das Andocken dieser Parkplätze. Er missbilligt es, wenn man an den Iltisbach heranrücke. Wenn man an einer Stelle in den Grüngürtel gehe, sei kein Halten mehr, fürchtet er. Ein Parkhaus wäre für ihn eine klare Sache, da würden Parkplätze vermietet und Geld käme rein. Bürgermeister Schubert ist skeptisch. Hans-Dieter Würthele auch. „Wenn ein Parkhaus zentral liegt und die Leute 400 Meter laufen müssen, versuchen sie, ihr Auto irgendwo hinzukleben.“ Wilfried Eitle pflichtet bei. Eine Tiefgarage oder ein Parkhaus könne eine Firma bauen. „Anderes ist nicht realistisch.“