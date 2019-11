Die Stadt Ebersbach erwägt mit dem Bau eines Parkhauses eine wachsende Not an Stellplätzen im Zentrum zu mildern. „Wir wollen nach der Winterpause ein Konzept vorstellen“, sagte Markus Ludwig am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt. Dem Leiter der Fachabteilung Bauen und Umwelt zufolg...