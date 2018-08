Energieversorgung Panne verunsichert Stromkunden

Eislingen / tut

Beim Eislinger Stauferwerk glühen die Drähte. „Das Telefon steht heute nicht still“, berichtet Mareike Wiegmann, beim Mit-Gesellschafter Albwerk für Marketing und Unternehmenskommunikation zuständig. Ein Anschreiben der Netze BW, bis 31. Juli Betreiber des Stromnetzes in Eislingen, Donzdorf und Ottenbach, führt zu Konfusion. In den vergangenen zwei Wochen flatterten den Stromkunden in dem Gebiet Schreiben ins Haus, in dem sie aufgefordert werden, bis zum 31. Juli ihre Stromzähler abzulesen. Verwirrung stiftet die Aussage, „…da die Belieferung durch Ihren Lieferanten XY zum 31. Juli 2018 endet, benötigen wir Ihre Mithilfe.“ Das ist nicht korrekt, betont das Stauferwerk in einer Pressemitteilung. Tatsächlich hat der kommunale Energieversorger zum 1. August den Betrieb des Stromnetzes für die drei Kommunen übernommen. Dadurch ändere sich aber nichts an bestehenden Stromlieferverträgen, stellt das Stauferwerk klar. Für die Anschlussnehmer sei es nur wichtig, einen Zählerstand zum 1. August entweder an das Stauferwerk oder an die Netze BW zu melden, um eine möglichst genaue Netzübergabe zu gewährleisten.

„Uns ist da ein Fehler passiert“, erklärt auf Nachfrage die Pressesprecherin von Netze BW, Dagmar Jordan, die beanstandete Passage in dem Schreiben. Es habe sich um ein automatisiertes Anschreiben gehandelt, „das so nicht hätte rausdürfen“. Auch beim bisherigen Netzbetreiber meldeten sich viele verwirrte Kunden, ebenso bei den jeweiligen Stromlieferanten, die ebenfalls über die Panne informiert worden seien, sagt Jordan.

Viele Kunden wundern sich auch darüber, dass sie binnen weniger Wochen zum zweiten Mal ihre Stromzähler ablesen sollten. Netze BW hatte bereits zum 30. Juni ein Schreiben verschickt – einen Monat zu früh, die Zuständigkeit für das Netz endete erst am 31. Juli. Dafür hatte die Pressestelle keine Erklärung. tut