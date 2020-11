Am Mittwoch wurden im Landkreis 54 neue Corona-Infektionen registriert. Zum Vergleich: Am Montag gab es 62, am Dienstag 60 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg am Mittwoch um 30 auf jetzt 360, registriert wurden auch 23 neue Genesene. Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Landkreis Göppingen seit Ausbruch der Pandemie kletterte damit auf 44.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Mittwoch leicht gefallen – von 116,2 (Mittwoch) auf 115,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert haben.