Fest Ottenbacher Grombierafescht wird vorbereitet

Ottenbach / SWP

Bereits zum sechsten Mal findet in diesem Jahr das Grombierafescht statt. Am letzten Wochenende der Sommerferien, am 8. und 9. September, wird auf dem Dorfplatz beim Rathaus wieder allerhand rund um die Kartoffel geboten. Los geht es am Samstagabend um 17 Uhr, am Sonntag dann beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen und um die Mittagszeit spielt der Musikverein Ottenbach. Mit der Kartoffel lassen sich allerhand Speisen zaubern, wie Kutteln mit Bratkartoffeln, Kartoffelsuppe, Folienkartoffeln, Country Potatoes mit Dip, Kartoffelpuffer und für die kleinen Gäste gibt es Saitenwürste und Pommes. Auch weitere Einsatzmöglichkeiten der Kartoffel werden ausprobiert, wie Kartoffeldruck. Abgerundet wird das Angebot durch eine Schießbude. Für die drei schwersten Kartoffeln werden Preise ausgelobt.