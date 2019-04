An Besuchern mangelte es gestern in Süßen nicht. Der traditionelle Ostermarkt und die geöffneten Geschäfte lockten nicht nur zum Bummeln, sondern auch zum Einkaufen. Wer recht früh auf den Beinen war, konnte noch ganz ohne Gedränge an den rund 200 Ständen entlang schlendern. Schon am späteren Vormittag war es auf dem Ostermarkt richtig voll. Überall standen kleine Grüppchen. Auf dem Ostermarkt trifft man auch gerne Freunde, Bekannte und Verwandte.

Der Duft nach Steckerlfisch, nach Gegrilltem und nach Süßem lockte und zog sich durch die gesamte Marktmeile. Kein Wunder, dass um die Mittagszeit kaum mehr ein Plätzchen zum Essen zu finden war und die Schlangen an den multikulturellen Verpflegungsständen eine beachtliche Länge hatten.

„Da muss man halt Geduld haben“, meinte Manfred Sauer, der für sich und seine beiden Kinder eine rote Wurst holte. Einige Meter weiter nahmen Helga Mayer und Annemarie Böhm Bürsten in Augenschein. „Wir kommen fast jedes Jahr her, um Bürsten oder Dinge zu kaufen, die es nur noch auf einem Krämermarkt gibt“, erzählten sie und gaben gleich noch einen Tipp: „Und dann nehmen wir noch Omas Kuchen mit, der schmeckt ganz fabelhaft.“

Taschen gab es zu kaufen, Geldbeutel und Sonnenbrillen. An jeder Ecke wurde Zubehör für Staubsauger angeboten, Putzmittel, die die Arbeit praktisch alleine erledigen, oder Küchenreiben, die das Gemüse in Windeseile klein kriegen. Gewürze und Tee, Aromen wie aus Tausendundeiner Nacht, Senf in außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen oder nach Bella Italia duftende Stände mit Oliven, Schafskäse und vielerlei anderen Leckereien verführten viele zum Einkaufen, das war nicht zu übersehen.

Spaß machte auch der Gang durch den Flohmarkt. Und das Wetter lockte zum Feiertagseinkauf in die Geschäfte. T-Shirts, leichte Röcke oder kurze Hosen fanden ihre Abnehmer ebenso wie sommerliche Schuhe. „Für die Kinder brauchen wir dringend Sandalen“, sagte ein junge Mutter, die mit zwei Steppkes auf dem Weg ins Schuhgeschäft war.

Rindvieh und Mallorca-Feeling

Wenn um halb zehn Uhr morgens auf der Bleichwiese in Heiningen Gedränge herrscht und Muh-Töne zu hören sind, ist Ostermarkt. Der Besuch der traditionellen Jungrindschau gehört für viele zum Ostermontag wie der Hase zum Ei. Auch diesmal ließen sich zahlreiche Besucher die Prämierung der „Rindviecher“ nicht entgehen. Doch nicht nur die herausgeputzten Kälber schickten sich bei den hochsommerlichen Temperaturen zum fröhlichen Schaulaufen an.

„Nichts wie raus mit den Hot Pants, Sommerkleidern, Sandalen und Achsel-Shirts und über den Ostermarkt flanieren“, dachten sich wohl viele und führten nun erstmals in diesem Jahr die Sommergarderobe aus. Marktbeschicker, die luftige Kleidung, Sonnenbrillen und Strohhüte anzubieten haben, machten gute Geschäfte.

Auch Eisverkäufer erfreuten sich großer Beliebtheit. Hitziges Mallorca-Feeling kam am Staren-Kebab auf. Einen Pool gab es zwar nicht, dafür versuchte ein DJ mit Malle-Mucke gleich sieben Sünden in einer Nacht heraufzubeschwören.

Am Möhrle-Parkplatz ging es da wesentlich beschaulicher zu. Während Kinder Gelegenheit hatten, sich in der Spielstraße der Jugendfeuerwehr zur vergnügen, konnten Eltern und Großeltern das Platzkonzert des Musikvereins Heiningen-Eschenbach genießen. Apropos genießen: Sowohl auf dem Markt, in den Heininger Gaststätten als auch bei den Vereinen gab es leckere Sattmacher und kühle Getränke.

Bei der Verdauungsrunde über den Markt konnte man noch vieles entdecken, was bei der Flanierrunde noch nicht ins Auge gestochen war. Zum Beispiel niedliche batteriebetriebene Hündchen, die weder Futter noch Auslauf brauchen, bunte Einhörner und unzählige Utensilien, die – vom V-Hobel bis zum Fensterputzgerät – das bisschen Haushalt fast von allein machen sollen.

Ein Partner- oder Mutter-Tochter-Airbrushtatoo? Auch die unausrottbaren Kittelschürzen, Nachthemden, chirurgischen Gerätschaften und T-Shirts mit intelligenzfreien Sprüchen waren wie immer präsent. Zum Abschluss eine leckere Kaffeespezialität am Kaffeefahrrad gefällig? Oder noch in den Vergnügungspark zum Boxauto fahren oder ein Röslein schießen? Ach und Zuckerwatte und gebrannte Mandel hatten wir ja auch noch nicht. Und wer es mit Worten nicht so hat, kaufte einfach noch kurz ein Lebkuchenherz mit „ich liebe dich“ oder „Willst du meine Frau werden?“