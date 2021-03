Wenn man in Coronazeiten einen Osterbrunnen haben will, muss man mit Abstand, Maske und kleiner Besetzung schaffen. So haben’s die Landfrauen von Bad Boll gemacht. Sie waren zu acht, haben wechselweise über dreieinhalb Tage gearbeitet und hatten eine offene Halle beim Bauhof. Sogar eine Woche früher als sonst haben sie Thuja, Eibe und Koniferen gebunden und den Eierschmuck drapiert. Sie wollen einen Lichtblick in der Coronazeit setzen. Als „Zeichen der Zuversicht“ sieht auch Bürgermeister Bührle die prächtige Krone. Zum 15. Mal steht sie schon in der Dorfmitte (Bild links), und im ebenso schwierigen Vorjahr war es eine Gemeinschaftsleistung von Landfrauen und der Floristin Tanja Blessing.

Auch Dürnau hat wieder einen Osterbrunnen. Marc-Robin Mrazek und Ellen Mehlbeer (Bild rechts) haben das für ihren Verein, die Gartenfreunde, in die Hand genommen. Und gleich noch eine Idee mitgebracht. Neben gelben und blauen Eiern zieren den Osterbrunnen Eier, auf denen Wünsche verewigt sind. „Die dürfen sich bis Ostern gerne vermehren“, erklärt Mrazek. Er fände es schön, wenn Leute den Osterbrunnen mitgestalten. „Es ist ausdrücklich erwünscht, dass die Leute Eier mit Wünschen für die Zukunft dazu hängen, die Wünsche von anderen lesen und sich dazu Gedanken machen“, erklärt er. „Es wäre schön, wenn wir mit der Aktion eine neue kleine Tradition begründen.“