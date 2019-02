Reichenbach „Landkreis Gröppingen“: Ortsschild mit Rechtschreibfehler entfernt

Reichenbach / Ilja Siegemund

Wegen eines Rechtschreibfehlers entfernt Deggingens Bauhof ein Reichenbacher Ortsschild.

Ein Schreibfehler auf einem Ortsschild des Degginger Teilorts Reichenbach im Täle hat kürzlich bei einigen GZ-Lesern für Unterhaltung gesorgt. Auf einem Foto, das in der GZ veröffentlicht wurde, war das Ortsschild abgebildet. Darauf war zu lesen: „Reichenbach i.T. Gde. Deggingen Lkr. Gröppingen“.

Reichenbachs Ortsvorsteherin Klothilde Maier-Brandt war der falsch geschriebene Landkreis „schon vor eineinhalb Jahren aufgefallen“, sagte sie gegenüber der GZ. Bei der Gemeindeverwaltung habe sie dies bereits moniert – bislang jedoch erfolglos.

Erst durch die Berichterstattung in der GEISLINGER ZEITUNG kam Bewegung in die Sache: Bauhofmitarbeiter haben das etwa 500 Euro teure Schild an der Böhringer Straße mit dem Rechtschreibfehler mittlerweile entfernt. Die Gemeindeverwaltung prüft jetzt, wie es überhaupt zu dem Fehler kommen konnte.

Das könnte dich auch interessieren: