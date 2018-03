Eröffnung Ort bekommt wieder eine Postagentur

Wäschenbeuren / krib

Wie die Deutsche Post am gestrigen Mittwoch mitteilte, wird in Wäschenbeu­ren wieder eine Postfiliale eröffnet. Bereits ab Montag, 19. März, können Kunden in der Poststelle Im Gewerbegebiet 7 in Wäschenbeuren wieder ihre Päckchen und Briefe abgeben.

Ende Januar diesen Jahres schloss die bisherige Postagentur im Ort. Obwohl die Deutsche Post nach dem Gesetz verpflichtet ist, in Kommunen mit mehr als 2000 Einwohnern eine entsprechende Geschäftsstelle zu schaffen, hatte sich erst keine Alternative ergeben. Ein Post-Sprecher berichtete damals, kein Einzelhändler im Ort habe eine Filiale in sein Geschäft integrieren wollen. Bürgermeister Karl Vesenmaier kritisierte jedoch, dass den Einzelhändlern nur kurzfristige Mietverträge angeboten wurden. „Wer ist denn dann bereit, vielleicht 10 000 oder 15 000 Euro in seine Räume zu investieren?“, hatte Vesenmaier damals angemerkt. Das Unternehmen will im Gewerbegebiet jetzt zunächst mit eigenem Personal Postdienstleistungen anbieten.

Info Die neue Postagentur ist immer montags, mittwochs, freitags und samstags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.