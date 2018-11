Eislingen Optimistischer Blick in die Zukunft

Eislingen / Karin Tutas

Der Oberflächenspezialist Continental investiert kräftig am Standort Eislingen.

Die Debatte, mit welchen Motoren Autos künftig betrieben werden, verfolgt man beim Eislinger Continentalwerk ziemlich entspannt. Diesel- oder Elektroantrieb? „Die Motorenproblematik tangiert uns wenig“, sagt Werksleiter Jörg Fröhlich. Das Geschäft des vormals als Benecke-Kaliko firmierenden Herstellers von Kunststofffolien für die Verkleidung von Oberflächen in Fahrzeug-Innenräumen floriert. Nun investiert das Unternehmen am Standort Eislingen in eine neue Anlage, die die Produktion vervollständigt und darüber hinaus Arbeitsplätze sichern soll.

Welcher Antrieb auch immer: Armaturenbrett, Tür-, Seitenverkleidungen, Sitze oder Kopfstützen braucht es immer. „Das Fahrzeug-Interieur gewinnt immer mehr an Bedeutung“, ist sich Kundensegmentleiter Dr. Steffen Reinsch auch mit Blick auf künftig autonomes Fahren sicher. Dann nämlich werde es verstärkt um das Wohlgefühl auf vier Rädern gehen. Viele Industriedesigner setzten sich derzeit mit der Innenraumgestaltung auseinander. Die Designer verwenden viel Hirnschmalz für die Gestaltung der Innenräume. Design und Material und Oberflächen gäben wichtige Impulse für den Kauf eines Autos. Farbe und Struktur der Oberflächen würden bis ins kleinste Detail ausgetüftelt. Und hier kommt das Eislinger Unternehmen ins Spiel: Gemeinsam mit den Kunden – „alle namhaften Automobilhersteller“ – entwickele man die passenden Oberflächen auf der Basis von Kunststofffolien – deren Entwicklung ist ein weites Feld.

Kunststofffolien werden in dem Eislinger Werk seit vielen Jahren hergestellt. Im Jahr 1981 wurde der erste einbaufertige Autohimmel Europas im Hause Kaliko produziert. Inzwischen verlassen pro Jahr rund 17 Quadratkilometer Kunststofffolien das Werk – das ist mehr als genug, um die Eislinger Markung (16,41 Quadrat­kilometer) bedecken zu können. Inzwischen gibt es gut ein Dutzend Materialien, die für die verschiedenen Innenraumkomponenten eingesetzt werden.

Bei hochwertigen Fahrzeugmodellen – hier sind die Eislinger vorwiegend zuhause – sind die Verkleidungen weich und griffig. „Dies gelingt durch das Verbinden einer kompakten, formstabilen Folie mit einem dünnen Schaum, der zukünftig direkt in Eislingen produziert wird“, erläutert Reinsch. Bisher müssten die in Eislingen hergestellten Folien nach Hannover transportiert werden, wo die Verschäumungsanlage stehe, und anschließend wieder zurück ins Filstal zur Weiterverarbeitung. „Wir hatten etwa 600 Lkw-Fahrten pro Jahr zwischen Hannover und Eislingen“, ergänzt Jörg Fröhlich.

Dies soll spätestens ab dem Frühjahr der Vergangenheit angehören. Derzeit errichten Monteure in einer neu erbauten 1200 Quadratmeter großen Halle auf dem rund 80 000 Quadratmeter großen Firmengelände an der Ulmer Straße eine Verschäumungsanlage, die alle Produktionsschritte für hochwertige Kunststofffolien am Standort Eislingen vereine. Das Unternehmen erfülle alle umwelt- und emissionsschutzrechtlichen Bedingungen, es handle sich um einen geschlossenen Kreislauf und die Anlage verfüge über eine eigenständige Abluftreinigung, so Werksleiter Fröhlich und betont: „Wir geben viel Geld für Emissionsschutz aus.“ Zudem entlaste die neue Anlage die Stadt vom Lkw-Verkehr.

Rund acht Millionen Euro habe Continental in den vergangenen drei Jahren in den Standort Eislingen investiert. Der Bau der neuen Anlage sei für das Werk von großer Bedeutung. Denn damit werde nicht nur die Produktion komplettiert: „Wir sichern dadurch Arbeitsplätze“, sagt Fröhlich. Um den Standort Eislingen ist es dem Werksleiter denn auch nicht bange. „Wir sind mehr als dreischichtig ausgelastet, ich schaue sehr optimistisch in die Zukunft.“