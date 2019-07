Der Einbruch bei den Besucherzahlen beschert Freilichtspielen Adelberg ein fünfstelliges Defizit. Festival ist in Gefahr.

Den Freilichtspielen Adelberg droht nach ersten Berechnungen ein niedriges fünfstelliges Defizit. Grund ist ein massiver Einbruch bei den Besucherzahlen. Nach 2300 und 2400 Besuchern und einer schwarzen Null in den Vorjahren dürften nach den bisherigen vier Veranstaltungen nicht viel mehr als tausend Gäste auf die Klosterwiese gekommen sein. Das heißt: Auch ein gut besuchtes Abschlusskonzert mit der Gruppe Wendrsonn am heutigen Samstag kann das Ergebnis nicht mehr retten: Die Freilichtspiele driften auf einen historischen Negativrekord zu.

„Uns schnürt’s die Luft ab!“ Der Kommentar von Carmen Marquardt, Bürgermeisterin und Vorsitzende des Kultur- und Kunstvereins, ist auch als Hilferuf zu verstehen. Denn es ist fraglich, ob die Veranstalter den drohenden Verlust aus eigener Kraft werden tragen können. Marquardt betont: „Wir sind ein kleiner Verein, wir haben nicht so viel auf der hohen Kante!“ Und weiter: „Wir sind ganz arg in Nöten!“

Lumberjacker sorgten für volles Haus

Ein Grund für diese Nöte ist wohl das Fehlen der Lumberjack Bigband, die mit Max Mutzke zusammen acht Mal hintereinander für ein volles Haus bzw. Kloster gesorgt hatte. Dieses Jahr war Mutzke ohne die Lumberjacker und ohne Stargast in Adelberg – prompt kamen nur 400 Besucher.

Doch es gibt laut Carmen Marquardt weitere Gründe für das schlechte Abschneiden. Den massiven Einbruch beim Vorverkauf von gut 300 Karten in den Vorjahren auf gerade mal 100 in 2019 erklärt sich die Bürgermeisterin auch mit den dutzenden Veranstaltungen der Remstal-Gartenschau, die eine gewisse Übersättigung zur Folge habe.

Außerdem: „Die sind so billig, da können wir nicht mithalten“, meint die Rathauschefin. So sei etwa die Gruppe Wendrsonn dort für vier Euro aufgetreten, in Adelberg kostet der Eintritt dagegen 25 Euro.

Weiteres finanzielles Loch droht

Unter 10 000 Euro sei kaum eine Veranstaltung mehr zu bekommen. Zusammen mit Technik, Gema-Gebühren, Verpflegung und Unterbringung der Künstler sowie dem Ausweichquartier bei Regen stünden oft 20 000 Euro an Kosten zu Buche. Finanziert wird dies mit dem Verkauf von Tickets und Programmheften sowie mit Sponsorengeldern, unter anderem von Aqua Römer. Nun, nach der drohenden Schließung der Jebenhäuser Quelle, drohe an dieser Stelle mittelfristig ein weiteres Loch.

Doch wie soll es nun weitergehen? „Einfach so weitermachen, das wäre Harakiri“, weiß Marquardt. Aber die Flinte ins Korn werfen will die Rathauschefin auch nicht: Jetzt müsse erst einmal mit den Vereinsmitgliedern die genaue Kassenlage analysiert werden, erst dann will sie im Gemeinderat vorstellig werden. Auch der Landkreis soll nach Möglichkeit helfen. Darüber hinaus müssten weitere Sponsoren gefunden werden. Nur so könnte die Zukunft der traditionsreichen Freilichtspiele gesichert werden.