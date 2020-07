Endlich wieder ein Konzert! Am lauen Samstagabend füllten sich die aufgestellten Bänke und Stühle im Kirchgarten von der Neuen Marienkirche in Süßen schnell, natürlich die Regeln in diesen Corona-Zeiten beachtend. Das Ensemble Octav unter der Leitung von Katharina Weißenborn und der Musikvere...