Konzert Omnitah und ihr Feuerwerk an Emotionen

Uhingen / Sabine Ackermann

Mama, weißt du noch? Mit angstvollen Schultern und schwerem Gepäck rannten wir nachts an den Gleisen entlang. Mama, welch Tränen hast du geweint, von Dämonen getrieben zum Aufbruch bereit“, heißt es in Omnitahs Lied „Nasser Staub im Gesicht“. Die Singer-Songwriterin präsentiert in ihren Liedern und Erzählungen häufig Selbsterlebtes. Am Donnerstag gastierte sie damit im Uditorium.

Es ist befremdlich, aber ehrlich, wenn sie erzählt, dass sie mit dieser Jahreszeit ihre Probleme hat und diese am besten mit der Musik löst. „Meine gute Tat – Musik zu den Menschen zu bringen“, sagt die Sängerin, die fließend deutsch, englisch, schwedisch und ungarisch spricht und singt.

Wer ihre Musik zuvor nicht kannte und auf Klassiker wie „Ihr Kinderlein kommet“ gehofft hat, wurde entweder enttäuscht, überrascht oder zum weiteren Fan. Als Solistin nimmt sie sich die Freiheit, ihr Feuerwerk an Emotionen in ihren eigenen Songs auszuleben und auf ihre besondere Art zu interpretieren. Sie begleitet sich zumeist am Klavier, zeigt ihr Talent aber auch – leider zu selten – an der Geige, Gitarre und bisweilen auf der Ukulele. In ihre Kompositionen verpackt sie Empfindungen, wie sie jeder schon erlebt hat. Gefühle, die sie in ihrer Vier-Oktaven-Stimme auslebt – mal kristallklar bis hinauf in den höchsten Sopransphären, um dann wieder in ihre warme Altstimme mit bisweilen rauchig-kratzigen Nuancen hinein zu gleiten. Umrahmt wird das Ganze mit ausdrucksstarkem Klavierspiel. Die Highlights aber waren die beiden Geigensoli zu „Autumn“ und „Nostalgia“.

Es sind aber auch die kleinen Geschichten und Erzählungen, die zwischen Liedern wie „Seelenfreund“, „Lieber Gott“, „Dein Herz“ oder „Ich warte“ den Abend prägen. Omnitah plaudert gerne und auch ihrem Publikum gefällt es, wenn die vielseitige Künstlerin offen und ehrlich zugibt, dass sie heute ein wenig müde ist. „Ich bin 450 Kilometer hierher gefahren und habe noch 150 Kilometer vor mir“, berichtet sie von ihrem ganz normalen Musikerleben.

Die Zuschauer erfahren nebenbei so manches aus ihrem Leben. So war ihre Mutter eine Konzertpianistin, was dazu führte, dass sie „quasi unterm Flügel aufgewachsen sei“. Darüber hinaus habe sie klassische Musik studiert und kurz vor dem Diplom abgebrochen – der Grund: „Ich wollte singen“. Mitgebracht hat sie auch eigene Interpretationen bekannter Titel, unter anderem kommt das Publikum in den Genuss einer jazzig angehauchten Version von „Amazing Grace“.

Was bei der sympathischen Sängerin bei allem Erfolg angenehm heraussticht: sie ist stets bescheiden und menschlich geblieben, und das heißt: ein kurzes „Schwätzle“ mit den Fans ist immer drin.