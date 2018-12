Dorfentwicklung Ohne Maibaum geht es nicht

SWP

Die Gruibinger Ortsmitte bekommt ein neues Gesicht. Ums Rathaus herum ist das Gelände planiert, auf dem vorher alte Häuser standen, im Hintergrund hat das neue Wohn- und Praxis-Haus mit seinem charakteristischen Doppelgiebel schon volle Höhe. Unlängst wurde das Richtfest an diesem „Ärztehaus“ gefeiert. Jetzt sieht man auch die Höhenverhältnisse an der Neuen Mitte. Das Ärztehaus sitzt einiges tiefer als das Rathaus, weil es in dem flachen Hang zum Bachtal im Rückraum sitzt, das zur Autobahn zieht. Es wird zum Bachtal hin noch ein öffentlicher Platz geschaffen, der mit Sitzstufen zum Verweilen einladen soll.

Der erste Bauabschnitt rund um das Haus, das auch eine Tiefgarage hat, ist soweit gelaufen. Planer Reinhard Waldner vom Büro Faktorgrün zieht Bilanz: Für die Gemeinde ergäben sich Mehrkosten von 3000 Euro. Das liegt für ihn im Rahmen. Man habe für knapp 5000 Euro Bodenaustausch im Bereich des Parkplatzes machen müssen, das sei nicht vorhersehbar gewesen, erläuterte er im Gemeinderat. Teurer werde der Granit für die Sitzstufen, weil statt chinesischem portugiesischer Granit genommen werden soll. Einsparen könne man den Handlauf an einem flachen Treppenaufgang, der hinter dem Gebäude zum Rathaus heraufführt. Es soll dort auch keinen Winterdienst geben, weil niemand auf diesen Weg angewiesen sei.

Erhebliches Stirnrunzeln im Gemeinderat gab es wegen Kosten, die im „Zwischenstück“, außerhalb dieses Baufelds entstanden sind. 152 000 Euro, davon 40 000 Euro, die in den Haushalten für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung landen. Bürgermeister Roland Schweikert spricht von 100 000 Euro, die den kommunalen Haushalt belasten. Woher sie kommen: Man habe schon eine Menge Dinge im Vorgriff abgearbeitet, sagen Schweikert und Planer Waldner.

So ist die Königstraße, die am Rathaus vorbeiführt, asphaltiert worden. Dafür hatte sich der Gemeinderat entschieden, weil eine Pflasterung, die man sich vorgestellt hatte, sehr viel teurer wäre. „Wir werden’s uns nicht leisten können“, so Schweikert. Ferner habe man viel Kabelstrecke verlegt, das sei unglaublich viel Handarbeit, so der Schultes. Einerseits für die Straßenbeleuchtung, aber auch für Telekommunikation und Internet. Ein unansehnlicher Verteilerkasten wanderte vom Rathausvorplatz nach hinten. Eine Folge: Der Maibaum kann nicht mehr am alten Platz bleiben, dort liegen Kabelstränge. Sodann habe es im Keller des abgebrochenen Friseurhauses Setzungen geben. Man habe nachverdichten müssen. Auch ist der erwartete alte Brunnen aufgetaucht, er brauchte eine Abdeckung.

Komplett erneuert sei die Wasserleitung in der Königstraße. „Wir hatten einen Haufen Schäden drauf. Die war sehr alt, Hausanschlüsse waren kaputt“, berichtet der Schultes. Was noch geschehen ist: Am Rathaus wurde eine breite Zufahrt mit Parkplatz asphaltiert, es ist auch eine Fahrgasse zum Nachbargrundstück. Das ist neu und nicht vom Gemeinderat beschlossen. Bürgermeister Schweikert wollte dort einen ordentlichen Parkplatz fürs Rathaus schaffen, zuvor war die Fläche nur provisorisch planiert. Es sei auch nur eine einfache Deckschicht, ohne Unterbau. Kostenpunkt: 11 658 Euro. Der Schultes hatte den Auftrag freihändig vergeben, weil Straßenbauer gerade Zeit hatten.

Schweikert begründete die Maßnahme: „Wir hätten sonst drei Jahre einen provisorischen Parkplatz gehabt. Wir hätten eine Sauerei im Rathaus bekommen, dass alles zu spät ist.“ Warum beschließe man das nicht vorher im Gemeinderat? kritisierte Hans Straub. „Das ist die normale Vorgehensweise.“ Bernd Lebender bekräftigte dies. Er stellte aber auch klar: „Es sagt ja keiner, dass Unsinniges dabei ist.“

Wichtig war es Heinz Schopp, gleich einen Grundsatzbeschluss für einen neuen Maibaum-Standort zu fassen. „Wir können nicht eine Gemeinde ohne Maibaum sein.“ Der soll weiter vorne stehen als bisher, und dazu muss die Oberleitung verschwinden. Was aber kein Problem ist, sagt Schweikert. Ein neues Fundament für den Maibaum kostet 8850 Euro.