Ein Mann aus dem Raum Geislingen, der wegen offener Tuberkulose behandelt wird, soll aus der Klinik am Eichert in Göppingen entlassen werden. Auf diesen Bericht der GZ gab es viele Reaktionen, unter anderem auf Facebook. Dabei war der Verdacht geäußert worden, die Krankenkasse wolle, dass der Patient die Klinik wegen hoher Behandlungskosten verlässt.

Auf mehrmalige Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG antwortete ein Pressesprecher der Krankenkasse, dass allein der behandelnde Arzt entscheide, ob ein Patient entlassen werde oder ob weitere medizinische Behandlungen notwendig seien. Das Gesundheitsamt hatte die gleiche Antwort gegeben. Auf weitere Fragen zu Kosten und der Zusammenarbeit mit den Kliniken erhielt die GZ keine Antwort von der Krankenkasse.

Patienten mit offener Tuberkulose benötigen Quarantäne

Ohne sich auf den aktuellen Fall zu beziehen, hatte das Gesundheitsamt allgemein erklärt, dass Patienten mit offener TBC aus Kliniken entlassen werden dürfen, wenn beispielsweise in der eigenen Wohnung eine Quarantäne-Station eingerichtet werden könne. Der Arzt entscheide, ob eine stationäre Behandlung notwendig ist. Auf Nachfrage erklärt das Gesundheitsamt: „Sollte ein Patient in einem Mehrfamilienhaus wohnen, reicht eine abgeschlossene Wohnung. Für andere Personen, die in anderen Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus wohnen, besteht dann keine Ansteckungsgefahr.“ Ansonsten müsse sich das Amt darum kümmern, alternative Räume für den Tuberkulose-Patienten zu finden.

Ansteckende TBC-Patienten werden laut Gesundheitsamt darüber aufgeklärt, keine öffentlichen Veranstaltungen besuchen zu dürfen. Auch das Einkaufen müsse für sie erledigt werden. Auf die Nachfrage, wie verhindert werden kann, dass ein Patient diese Auflagen bricht, erklärt das Gesundheitsamt: „Dies wird durch unterschiedliche Personen und Institutionen kontrolliert.“

TBC-Patienten müssen Auflagen befolgen

Falls sich jemand nicht an die Regeln halte, könne ein Richter anweisen, den Patienten in einem Spezialkrankenhaus für Tuberkulosekranke unterbringen zu lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Kosten für stationäre Behandlungen übernehmen. Ist eine solche nicht mehr notwendig, zahlen die Krankenkassen für ambulante Behandlungen, wie das Gesundheitsamt erklärt.