Kreispolitik OB Till schießt Giftpfeile ins obere Filstal

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

CDU-Kreisräte Guido Till und Felix Gerber fordern Senkung der Kreisumlage, stellen die Helfensteinklinik infrage und kritisieren hohe Rücklagen.

Göppingens OB Guido Till und Landrat Edgar Wolff sind sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr grün. Nun hat Till mit seinem CDU-Kollegen im Kreistag, dem Göppinger Fraktionsvorsitzenden Felix Gerber, erneut schweres Geschütz aufgefahren. In einer fünfseitigen Pressemitteilung gehen die zwei Kreisräte mit Wolffs Politik hart ins Gericht und fordern eine deutliche Senkung der Kreisumlage, also jener Abgabe, die die Kommunen ans Landratsamt überweisen müssen. Damit nicht genug: Sie werfen Wolff vor, der Kreis habe viel zu hohe Rücklagen gebildet und das obere Filstal sei wirtschaftlich unbedeutend – in diesem Kontext stellen sie auch die Helfensteinklinik infrage.

Der Vorstoß markiert nicht den ersten ernsthaften Konflikt zwischen Till und Gerber auf der einen sowie Landrat Wolff auf der anderen Seite. Beim Thema Zukunft des Müllofens vertreten Till und Gerber eine komplett andere Meinung als die CDU-Mehrheit, die Kreistags-Mehrheit und der parteilose Landrat. Jüngst ätzte das Stadtoberhaupt gegen den kreisweiten Tourismusverband „Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf“ (ESA) – dieser habe keinerlei Kompetenzen beim Thema „Staufer“, deren historisches Erbe sei in Göppingen und Gmünd angesiedelt, „nicht bei den Helfensteinern oder am Albtrauf“. In diesem Duktus ist nun auch die aktuelle Pressemitteilung gehalten.

