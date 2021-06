Seit April gibt es für die Schüler an der Bodelschwingh-Schule Göppingen Corona- Schnelltests. Alle Schüler, werden an zwei Tagen in der Woche getestet. Für uns, die Klassen H1A und H1B; ist die schulinterne Teststation eine interessante Angelegenheit. Deshalb interviewten wir das Testteam an unserer Schule.

Selin/Karolina: Wer ist alles im Testteam dabei?

Im Testteam sind FSJler, Lehrer und Betreuende Kräfte mit Schulung.

Lili: Was genau macht ihr?

Wir machen Corona- Schnelltests.

Patrizia: Warum macht ihr die Tests?

Damit man schnell rausfindet, wer Corona hat und weniger Menschen angesteckt werden.

Simon: Ist die Arbeit anstrengend?

Nein, die Arbeit ist nicht anstrengend.

Selin: Womit macht ihr die Tests? Welche Tests gibt es an unserer Schule?

Nasentests und Spucktests.

Patrizia: Wie funktioniert ein Test?

Ein Stäbchen wird in jedem Nasenloch vier Sekunden gedreht und dann in der Testflüssigkeit gedreht und ausgequetscht. Vier Tropfen der Flüssigkeit kommen in die Testkassette und dann muss man 15 Minuten auf das Ergebnis warten.

I.: Wie lange dauert ein Test?

Ein Test dauert 17 Minuten.

Patrizia: Mit wem macht ihr die Tests?

Mit allen Schülerinnen. Die Lehrkräfte müssen sich zu Hause testen.

Simon: Brauchen manche Schüler eine Hilfe?

Ja, manche brauchen eine Hilfe.

Karolina/Patrizia: In welchem Raum testet ihr?

Getestet wird in den Klassenzimmern.

Selin/S.: Wann macht ihr die Tests?

Immer montags und donnerstags wird getestet.

I./Lili: Wie viele Tests macht ihr an einem Tag?

Es werden circa 180 Tests an einem Tag durchgeführt.

Selin: Was passiert, wenn ein Test positiv ist?

Der Schüler und alle Kontaktpersonen müssen sofort nach Hause.