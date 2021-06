Eine ganze Woche haben sich die Kinder schon damit auseinandergesetzt wie Recherche funktioniert. Sie haben sich für Fragen entschieden, die sie auf dem

Waldeckhof stellen wollen. Um das Befragen einmal auszuprobieren, sind wir durch das Wohngebiet spaziert und haben Menschen angesprochen, die wir getroffen haben. Gleich die erste Frau war Frau Tran an der Bushaltestelle, die von den Kindern befragt wurde. Ihre Fragen waren: „Wo fährst du hin mit dem Bus? Warum fährst du Bus? Magst du Busfahren gerne?“ Frau Tran hat ausführlich geantwortet, dass sie in die Stadt fährt und das sehr praktisch findet. Sie hat den Kindern erklärt, dass sie die Stadt unterstützt, indem sie Bus fährt, dass sie das sehr gerne macht und dass dadurch weniger Verkehr die Stadt belastet.

Das war der Probelauf. Zwei Tage später machten sich die kleinen Reporter dann auf den Weg zu ihrer Recherche zum Waldeckhof in Göppingen.

Der Waldeckhof ist Landwirtschaftsbetrieb und Erlebnisbauernhof zugleich, außerdem seit 2008 zertifizierter Archehof, da hier auch alte, bedrohte Tierrassen, wie Limpurger Rinder, ungarische Wollschweine, Bronzeputen gehalten und gezüchtet werden.

Wir wurden bei unserer Ankunft von Judith Greiwe und Tobias Schmid herzlich empfangen. Frau Greiwe leitet den Sozialdienst und Herr Schmid leitet den landwirtschaftlichen Teil des Hofes.

Rundgang gestartet

Wir haben uns entschieden, mit dem Rundgang zu beginnen und dabei bereits die ersten Fragen zu stellen und beantwortet zu bekommen. Als erstes ging es zu den Eseln, Henry, Hakan, Vanessa und Nelli. Die Kinder durften die Esel streicheln und bemerkten, dass sie viele Haare verlieren, sofort gab es Fragen. Alessia wollte wissen: „Der verliert so viele Haare, kriegt der sein Sommerfell?“ Beim Ziegenbock Löffel war auffallend, dass er alleine in seinem Gehege stand. Bei den Schafen ging es um die Schafschur. Lou wollte wissen: „Warum schneidet man den Schafen die ganze Wolle weg, das muss doch wehtun?“ Und dann stellten die Kinder fest, dass im großen Stall keine Schafe waren. Herr Schmid erklärte, dass die Schafschur dasselbe ist wie das Haare schneiden bei Menschen, also nicht schmerzt, dass die Schafe sich besser fühlen, wenn im Sommer die ganze Wolle weg ist und dass die Wolle verkauft wird, da sie zur Herstellung von Kleidung gebraucht wird. Die Milchschafe sind im Sommer jeden Tag auf der Weide und werden immer nachmittags zum Melken hereingeholt. Die Kinder fragten: „Warum haben Schafe und Kühe Milch?“ Herr Schmid erklärte, dass die Schafe nur Milch geben, wenn sie ein Baby bekommen haben, so lange sie dann weiter gemolken werden, geben sie Milch. Jetzt ging es in der Recherche um die Milchverarbeitung. Die Kinder schauten sich den Melkstand an und erfuhren, dass die Schafe zwar maschinell gemolken werden, dass aber immer von Hand mit gemolken werden muss, bei Kühen geht das vollautomatisch, aber nicht bei Schafen. Milchkühe gibt es nicht auf dem Waldeckhof. Philipp stellte fest: „So ein kleiner Behälter für die Milch?“ das war der Anlass, die Leitung zu entdecken, durch die die Milch weitergeleitet wird in einen größeren Tank im Nachbarraum. Dahin ging der Rundgang jetzt, und nun wurde von Jonas die Frage gestellt: „Macht ihr das Futter selber oder müsst ihr welches kaufen? Was bekommen die Tiere überhaupt für ein Futter?“ Die Kinder konnten in die Futterkammer und dort in alle Kisten hinein schauen. Herr Schmid erklärte, dass alles Futter selbst hergestellt wird, das Getreide wird in einer schrecklich lauten Mühle gequetscht, die Kinder mussten sich die Ohren zuhalten, und ist dann verzehrfertig. Weizen und Hafer werden direkt angebaut und verarbeitet. Zusätzlich bekommen die Schafe als Kraftfutter Milchleistungsfutter, das zugekauft wird. Die Mischung für die Schweine besteht aus Weizen, Hafer, Erbsen, Ackerbohnen. Das Ganze wird mit Molke angesetzt, so lieben es die Schweine.

Wie wird aus Milch Käse?

Tagir stellte dann seine Frage: „Warum gibt es auf dem Bauernhof Mäuse?“ Herr Schmid antwortete, dass die Mäuse in der Futterkammer quasi eine „Hotelvollpension“ haben, weil da so viel leckeres Getreide beim Verarbeiten auf den Boden fällt, das sich die Mäuse dann in der Nacht holen.

Nun ging es direkt in die Käserei, denn eine weitere Frage von Jonas war: „Wie wird aus Milch Käse?“ Olga Schweigert aus der Käserei zeigte den Kindern gleich mal die gelagerten Laibe und gab Auskunft, dass die Milch durch kurzes Erhitzen pasteurisiert wird, dann gibt man Kulturen dazu und das ganze wird in eine Form gegossen. Nach 1 Tag hat man schon einen Käse, der allerdings mindestens 3 Wochen reifen muss, Hartkäse noch länger. Die Kinder äußerten sich im Kühlraum beim Käse so: „Bow das stinkt.“ Wir Erwachsenen erlebten den Geruch angenehm, da unterscheiden sich unsere Nasen eindeutig.

Nach diesem Rundgang setzten wir uns zusammen und bekamen den allerleckersten Apfelsaft, natürlich aus der Herstellung vom Waldeckhof. Lara kommentierte das Geschmackserlebnis so: „Das schmeckt wie Fanta.“ Außerdem probierten wir Joghurt aus Schafsmilch mit 7,4% Fett. Auch davon waren wir alle sehr angetan. Die kleinen Brote mit Frischkäse ergänzten das Geschmackserlebnis und wurden ebenso begeistert weggeputzt.

Viele Fragen im Gepäck

Nun hatten wir noch Zeit für die ausstehenden Fragen wie: Welche Berufe haben die Menschen auf dem Waldeckhof? Wie viele Menschen arbeiten hier? Warum braucht der Waldeckhof eine Eisdiele? Können Schafe schwitzen? Herr Schmid wusste auch dazu eine Antwort. „Schafe schwitzen nicht, aber sie können überhitzen und das ist schlecht für ihren Kreislauf.“

Die letzten Fragen hat uns Frau Greiwe beantwortet. „Es arbeiten landwirtschaftliche Helfer, Käser, Sozialpädagogen und Verwaltungskräfte auf dem Waldeckhof, Verkäufer Hofladen und Servicekräfte im Cafe, insgesamt 40 bis 45 Mitarbeitende. Die Eisdiele gibt es, weil Eis ein Produkt ist, das aus Schafsmilch hergestellt wird und gerne gekauft wird. Der Verkauf der Erzeugnisse ist wichtig für das Bestehen des Waldeckhofes“. Mit dem Kauf einer Runde Eis beendeten wir unseren Rechercheausflug und verabschiedeten uns von Frau Greiwe und Herrn Schmid.

Die Recherche im Waldeckhof war ein wichtiger Baustein für unseren Kindergarten. Wir haben uns auf den Weg zu nachhaltigem Handeln gemacht. Der Waldeckhof fördert nachhaltiges Handeln, denn es werden Ressourcen sinnvoll eingesetzt und gesunde Lebensmittel erzeugt.