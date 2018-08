Heiningen / SWP

Fahrgäste können ab 20. August nur noch an den Haltestellen „Alter Bahnhof“ und „Friedhof“ in Heiningen in den Bus Richtung Göppingen einsteigen. Alle anderen Stopps entfallen wegen der Sanierung des Ortsausgangs erstatzlos. An den beiden Stopps halten die Linien 31, 32, und 33 sowie N5. Wegen der Ausweichstrecke entfallen auch die Haltestellen „Aussiedlerhöfe“ und „Bereitschaftspolizei“. Die Bauarbeiten sollen bis nach den Sommerferien dauern.