Alter Nach zehn Jahren gibt Norbert Necker Vorsitz bei Segofils ab

Bad Ditzenbach / Von Bernward Kehle

Der Initiator und Mitbegründer des Vereins, der sich um die Belange älterer Menschen im Oberen Filstal kümmert, kandidiert nicht mehr. Nachfolger ist Max Böhringer.

Norbert Necker hat den Verein initiiert und mit anderen Engagierten die Seniorengemeinschaft Obere Fils „aus der Taufe gehoben“. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag erklärte er den Mitgliedern im Café Filsblick in Bad Ditzenbach die Gründe für seinen Rückzug. „Ich bin keineswegs ausgelaugt, amtsmüde oder frustriert“, betonte er.

Dass sich Max Böhringer bereiterklärt habe, den Vorsitz zu übernehmen, sei „ein Glücksfall“ gewesen. Necker sagte, dass er sich sicher wäre, dass diese Person die Lücke, die er hinterlasse, „sehr gut ausfüllen wird“.

Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn der auch für seine Amtskollegen der übrigen Gemeinden im Oberen Filstal sprach, ging auf die Verdienste Norbert Neckers ein: „Nur durch das große Engagement von Norbert Necker, der sich wie kaum ein anderer für die Segofils eingebracht hat, ist der Verein im Oberen Filmstil nicht mehr wegzudenken.“

Wieso Norbert Necker aufführt und wie viele Stimmen sein Nachfolger bei der Wahl erhielt, steht am Dienstag in der GEISLINGER ZEITUNG und schon am Montag im Vorabend-ePaper.