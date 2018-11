Debatte Noch viele offene Fragen

Donzdorf / Peter Buyer

Jetzt mal ganz frei nach Shakespeare: Marstall oder Bauhof, das ist hier die Frage. Wo soll die Feuerwehr Donzdorf auf Dauer ihre Basis haben? Ideen und erste Entwürfe für beide Standorte gibt es schon länger. Dabei geht es letztlich darum, was für die Feuerwehr besser und für die Stadtkasse günstiger ist: ein Ausbau des bestehenden Magazins im und am Marstall in der Innenstadt oder ein Neubau auf dem Bauhofgelände in der Wagnerstraße?

Erste Entwürfe gibt es für beide Standorte. In einer Machbarkeitsstudie hatten der Süßener Architekt Hans Zeeb und sein Salacher Kollege Martin Peschel schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen, auf dem gut 15 000 Quadratmeter großen Bauhofgelände zwischen Daimlerstraße im Norden und Öschstraße im Süden Feuerwehr, Wertstoffhof, Bauhof und Stadtwerke zu konzentrieren, mit einer Zufahrt über die Daimlerstraße. Bisher teilen sich Bauhof und Stadtwerke das Gelände im Westen der Stadt. „Es ist aus unserer Sicht der richtige Ort für die Feuerwehr“, sagte Zeeb damals.

Tatsächlich hätte die Lösung Vorteile: Der Marstall wäre frei für eine andere Nutzung. Die hat auch Bürgermeister Martin Stölzle im Auge, falls die Feuerwehr aus dem historischen Gebäude auszieht. Wer dort wann was machen könnte, ist noch offen, Stadträte und Verwaltung wollen sich Gedanken machen. Für Stadtrat Jürgen Hofele (CDU) ist eine andere Nutzung des Marstalls dagegen keine Option, für ihn gehört die Feuerwehr in die Innenstadt und der im Eigentum der Stadt befindliche Marstall dürfe auf keinen Fall verkauft werden. Einen Verkauf kann sich auch Roland Klement (CDU) nicht vorstellen, einen Umzug der Feuerwehr in Richtung Bauhof aber schon.

Auch einige andere Räte konnten sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung für einen neuen Standort an der Wagnerstraße erwärmen. Klar ist aber auch: Gemacht werden muss am Marstall auf jeden Fall etwas, vor allem am Dach. „Das macht, salopp gesagt, die Grätsche“, sagte Stölzle und berichtete zusammen mit Stadtplanungs- und Hochbauamtsleiter Winfried Mürdter von ersten Untersuchungen, die zeigen, dass es sich leicht nach außen bewegt. Grob geschätzt muss die Stadt 40 000 bis 50 000 Euro in die Ertüchtigung der Dachkonstruktion investieren, auch die Biberschwanzdeckung sollte erneuert werden.

Unter dem Dach könnten – bliebe die Feuerwehr im Marstall – nach neueren Plänen zusätzlich Räume, auch ein größerer Versammlungsraum ist angedacht, eingebaut werden. Das ist aber nicht ganz einfach, denn der Marstall steht unter Denkmalschutz und das Landesamt für Denkmalpflege hat das ein oder andere Wörtchen mitzureden, wenn der Stall umgebaut wird.

In einer Stellungnahme der Behörde an die Donzdorfer Stadtverwaltung heißt es: „Aus denkmalfachlicher Sicht wäre es sicherlich zielführender beziehungsweise leichter umsetzbar, wenn das Dachgeschoss keiner oder allenfalls einer untergeordneten Nutzung zugeführt werden könnte.“ Die Lust, dort zu bauen, steigert diese Aussage nicht unbedingt.