Austausch Nikolaus überrascht Schüler aus Italien

Kirchheim / SWP

Bereits zum achten Mal besuchte eine italienische Austauschgruppe des „Istituto Tecnico“ in Casamicciola Terme auf Ischia, einer kleinen Insel vor Neapel, das Kirchheimer Ludwig-Uhland-Gymnasium.

Traditionell liegt der Aufenthalt der Italiener in der Vorweihnachtszeit, um den italienischen Schülern deutsche vorweihnachtliche Bräuche und Traditionen näher zu bringen, so teilt die Schule mit.

Neben der Teilnahme an einigen Fächern am Ludwig-Uhland-Gymnasium entdeckten die Gäste Kirchheim und unternahmen Ausflüge in die nahe Umgebung nach Esslingen, Ulm und Stuttgart, wo sie die vorweihnachtliche Stimmung auf den Weihnachtsmärkten genossen.

Untergebracht sind die Besucher aus Italien stets in den Familien ihrer Austauschschüler, um die deutsche und schwäbische Kultur und ihre Bräuche hautnah zu erleben und um die deutsche Sprache in Alltagssituationen einzuüben. Einige schwäbische Worte haben sie auch gelernt.

Beim Abschiedsabend, den die deutschen Austauschschüler leiteten, herrschte eine sehr heitere adventliche Stimmung: Filme über den letzten und auch den diesjährigen Austausch wurden gezeigt, deutsch-italienische Gedichte vorgelesen, Weihnachtslieder gesungen und weihnachtlich musiziert. Bei diesem Fest waren ehemalige Schüler des Ludwig-Uhland-Gymnasiums anwesend und Schüler, die in den vergangenen Jahren am Austausch teilgenommen haben – ein Beweis dafür, dass der Austausch sie stark geprägt hat und ihnen am Herzen liegt.

Höhepunkt des Abends war der Besuch des Nikolauses, der Geschenke für die italienischen Gäste im Gepäck hatte – obwohl es gar nicht der Nikolausabend war. Geplant ist, dass die deutschen Schüler ihre Austauschpartner Anfang Mai des kommenden Jahres in Ischia besuchen werden.